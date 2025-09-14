Nowa era w medycynie. Ten niezwykły robot rozwiąże kluczowy problem

Na całym świecie brakuje pracowników służby zdrowia – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku zabraknie 4,5 miliona pielęgniarek. Tajwańscy naukowcy uważają, że wiele z nich może w przyszłości być zastąpionych przez roboty oparte na sztucznej inteligencji.

Reklama Reklama

Pracownicy służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarki i pielęgniarze, odczuwają presję: około jedna trzecia z nich na całym świecie doświadcza objawów wypalenia zawodowego, takich jak wyczerpanie emocjonalne. Nic więc dziwnego, że rotacja w tym zawodzie jest bardzo wysoka.

Co potrafi Nurabot z Tajwanu?

Nadzieją dla branży może być Nurabot – autonomiczny, sterowany sztuczną inteligencją robot pielęgniarski, zaprojektowany do pomocy w powtarzalnych lub fizycznie wymagających zadaniach, takich jak dostarczanie leków czy oprowadzanie pacjentów po oddziale.