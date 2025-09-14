Nowa era w medycynie. Ten niezwykły robot rozwiąże kluczowy problem

Aktualizacja: 14.09.2025 23:56 Publikacja: 14.09.2025 17:11
Nadzieją dla służby zdrowia może być Nurabot — autonomiczny, sterowany sztuczną inteligencją robot pielęgniarski z Tajwanu
Na całym świecie brakuje pracowników służby zdrowia – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku zabraknie 4,5 miliona pielęgniarek. Tajwańscy naukowcy uważają, że wiele z nich może w przyszłości być zastąpionych przez roboty oparte na sztucznej inteligencji.
Pracownicy służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarki i pielęgniarze, odczuwają presję: około jedna trzecia z nich na całym świecie doświadcza objawów wypalenia zawodowego, takich jak wyczerpanie emocjonalne. Nic więc dziwnego, że rotacja w tym zawodzie jest bardzo wysoka.
Nadzieją dla branży może być Nurabot – autonomiczny, sterowany sztuczną inteligencją robot pielęgniarski, zaprojektowany do pomocy w powtarzalnych lub fizycznie wymagających zadaniach, takich jak dostarczanie leków czy oprowadzanie pacjentów po oddziale.
Nurabot, którego opracowanie zajęło zaledwie 10 miesięcy, od kwietnia 2025 roku jest testowany w szpitalu na Tajwanie, a firma szykuje się do jego komercyjnej premiery na początku przyszłego roku. Foxconn na razie nie podaje prognozowanej ceny detalicznej robota.
Nurabot powstał we współpracy z japońskim koncernem Kawasaki Heavy Industries. Foxconn zaadaptował do tego projektu już istniejący model robota usługowego Kawasaki „Nyokkey”, który porusza się samodzielnie na kółkach, wykorzystuje dwa ramiona do podnoszenia i przenoszenia przedmiotów oraz posiada liczne kamery i czujniki rozpoznające otoczenie. Nurabot został wyposażony w przestrzeń do bezpiecznego przechowywania fiolek i butelek.
Robot korzysta z chińskiego dużego modelu językowego Foxconna do komunikacji, a amerykański gigant technologiczny Nvidia zapewnił podstawową infrastrukturę AI i robotyki. Nvidia połączyła wiele własnych platform AI, tworząc oprogramowanie umożliwiające Nurabotowi samodzielne poruszanie się po szpitalu, planowanie zadań i reagowanie na sygnały głosowe oraz fizyczne.
Światowa populacja osób starszych rośnie szybko: według WHO liczba osób w wieku 60+ zwiększy się do 2030 roku o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2019. ONZ prognozuje, że w połowie lat 30. XXI wieku liczba osób 80+ przewyższy liczbę niemowląt.
Przez ostatnią dekadę rosła też liczba pracowników ochrony zdrowia, ale zbyt wolno, by nadążyć za przyrostem populacji i starzeniem się społeczeństw. Azja Południowo-Wschodnia ma być jednym z regionów najbardziej dotkniętych niedoborami kadrowymi.
Jednak naukowcy zwracają uwagę na to, że aby zrobotyzować część zadań pielęgniarskich, trzeba będzie
