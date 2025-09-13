Aktualizacja: 13.09.2025 14:11 Publikacja: 13.09.2025 12:34
Widok na budynek brytyjskiego parlamentu nad Tamizą. Posłowie korzystają z usług sztucznej inteligencji do pisania przemówień
Foto: bloomberg
Podczas gdy w brytyjskim parlamencie narasta afera wokół posłów używających ChataGPT do pisania przemówień, w Albanii premier mianował wirtualną minister, która ma walczyć z korupcją przy zamówieniach publicznych.
W jednej z najstarszych demokracji świata, brytyjskiej Izbie Gmin, trwa debata nad autentycznością wystąpień polityków. Tom Tugendhat, poseł Partii Konserwatywnej, publicznie oskarżył członków opozycji o masowe korzystanie z ChataGPT – jego zdaniem o rosnącej skali zjawiska świadczy nie tylko styl, ale i konkretne, nienaturalne dla brytyjskiej tradycji sformułowania. Sytuacja w Londynie to jednak tylko fragment szerszego trendu, w którym AI zaczyna odgrywać kluczowe role w strukturach państwowych.
Podczas jednej z parlamentarnych debat Tugendhat nie przebierał w słowach. – Po drugiej stronie słyszymy tylko komunikaty prasowe wygenerowane przez ChatGPT – stwierdził. Jako koronny dowód wskazał na nagminne stosowanie frazy „I rise to speak” („powstaję, aby przemówić”), która jest typowym amerykanizmem, rzadko spotykanym w brytyjskiej retoryce.
– Proszę, używajcie go dalej, bo to jasno pokazuje, że to miejsce stało się absurdalne – grzmiał z mównicy polityk torysów, zarzucając parlamentarzystom Partii Pracy pójście na skróty i utratę autentyczności.
Obserwacje Tugendhata potwierdzają analizy magazynu „Pimlico Journal”, który odnotował w ostatnich dwóch latach skokowy wzrost liczby fraz typowych dla AI w parlamentarnych wystąpieniach.
Jednak to, co w Wielkiej Brytanii jest jeszcze ukrywaną praktyką, w innych krajach staje się oficjalną polityką rządu. Doskonałym przykładem jest Albania, gdzie premier Edi Rama ogłosił, że do jego gabinetu dołącza „Diella” – wirtualna asystentka oparta na sztucznej inteligencji, która ma pełnić funkcję ministra ds. zamówień publicznych. Diella (po albańsku „słońce”) jest pierwszym wirtualnym członkiem rządu, a jej głównym zadaniem ma być zapewnienie transparentności i wyeliminowanie korupcji. Premier Rama podkreślił, że AI będzie całkowicie odporna na próby przekupstwa.
Przykłady z Londynu i Tirany pokazują dwa oblicza rewolucji AI w polityce: z jednej strony rodzi ona obawy o erozję autentyczności, z drugiej – daje nadzieję na stworzenie bardziej transparentnej i sprawnej administracji.
