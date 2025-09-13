Z tego artykułu się dowiesz: Jak brytyjscy parlamentarzyści wykorzystują AI?

W jaki sposób Albania wprowadza sztuczną inteligencję do struktur rządowych?

Podczas gdy w brytyjskim parlamencie narasta afera wokół posłów używających ChataGPT do pisania przemówień, w Albanii premier mianował wirtualną minister, która ma walczyć z korupcją przy zamówieniach publicznych.

„To miejsce stało się absurdalne”

W jednej z najstarszych demokracji świata, brytyjskiej Izbie Gmin, trwa debata nad autentycznością wystąpień polityków. Tom Tugendhat, poseł Partii Konserwatywnej, publicznie oskarżył członków opozycji o masowe korzystanie z ChataGPT – jego zdaniem o rosnącej skali zjawiska świadczy nie tylko styl, ale i konkretne, nienaturalne dla brytyjskiej tradycji sformułowania. Sytuacja w Londynie to jednak tylko fragment szerszego trendu, w którym AI zaczyna odgrywać kluczowe role w strukturach państwowych.

Podczas jednej z parlamentarnych debat Tugendhat nie przebierał w słowach. – Po drugiej stronie słyszymy tylko komunikaty prasowe wygenerowane przez ChatGPT – stwierdził. Jako koronny dowód wskazał na nagminne stosowanie frazy „I rise to speak” („powstaję, aby przemówić”), która jest typowym amerykanizmem, rzadko spotykanym w brytyjskiej retoryce.