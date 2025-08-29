Szef Nvidii: AI skróci tydzień pracy do 4 dni, część zawodów zniknie

Sztuczna inteligencja nie tylko rewolucjonizuje biznes, ale zdaniem Jensena Huanga, szefa Nvidii, może wkrótce fundamentalnie przeobrazić sposób, w jaki funkcjonujemy. Największe zmiany zajdą na rynku pracy. „Każda praca się zmieni” – tak Jensen Huang podsumował wpływ AI na zatrudnienie, występując w programie „The Claman Countdown” stacji Fox Business.

Huang mówi o krótszej pracy. Polski test już ruszył

Huang, stojący na czele największego producenta chipów AI, zapowiada, że już niedługo świat będzie musiał przyzwyczaić się do czterech dni pracy i trzech dni odpoczynku. Ta wizja lidera branży wpisuje się w gorącą dyskusję o przyszłości zatrudnienia i roli AI w globalnej gospodarce. W Polsce ta zmiana już zaczyna dawać o sobie znać – resort rodziny, pracy i polityki społecznej ruszył bowiem z pilotażem programu „Skrócony czas pracy – to się dzieje!”. W jego ramach testowane będą modele skrócenia czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia pracowników na poziomie nie niższym niż w chwili przystąpienia do realizacji projektu pilotażowego oraz przy utrzymaniu zatrudnienia. 14 sierpnia ministerstwo rozpoczęło przyjmowanie wniosków do pilotażu. W dużym skrócie: firmy i instytucje, które podejmą się tej próby, mogą otrzymać nawet do 20 tys. zł na jednego pracownika.

Zdaniem prezesa Nvidii odwrotu od takiego scenariusza raczej nie ma, bo pojawienie się automatyzacji i AI generuje falę zmian. W pewnych sektorach to będzie istny sztorm. Jak twierdzi, całkowicie znikną niektóre zawody. Jednak – jak podkreśla – powstaną także nowe role, a w centrum tej rewolucji znajdzie się nowy model produktywności. Huang zauważa, że historia kolejnych rewolucji technologicznych to nie tylko dynamiczny wzrost wydajności, ale i wzrost liczby miejsc pracy. Przekonuje przy tym, iż globalna gospodarka wyjdzie z tej transformacji wzmocniona, „z poprawą jakości życia, ułatwioną realizacją nowych pomysłów i szansą na większy dobrostan społeczny”.

Krótszy grafik pracy wprowadzany w innych krajach

Skrócenie tygodnia pracy do czterech dni, które prognozuje Huang, ma być naturalnym krokiem. Według niego wywodzimy się bowiem ze świata siedmiodniowego tygodnia pracy, a dziś pracujemy już tylko przez pięć dni. – Wierzę, że postęp AI pozwoli nam spędzać więcej czasu z rodziną, podróżować, odpoczywać – przekonuje prezes Nvidii.