Gibberlink to protokół transmisji danych akustycznych, który do przesyłania informacji wykorzystuje sygnały dźwiękowe
Wpis Matiego Staniszewskiego z ElevenLabs na portalu LinkedIn poruszył ten intrygujący temat. Wskazał, że „najciekawsze innowacje rodzą się tam, gdzie deweloperzy przekraczają granice”. Jednym z takich przełomowych, jak twierdzi, jest projekt Gibberlink. To protokół, który udowadnia, że przyszłość rozmów botów nie musi opierać się na słowach, które znamy z jakiegokolwiek języka.
Kiedy dwa boty AI spotykają się w sieci, niekoniecznie muszą porozumiewać się w języku, który rozumieją ludzie. Twórcy Gibberlinka, Anton Pidkuiko, inżynier z Anthropic, oraz Boris Starkov, były inżynier Mety, stworzyli podczas weekendowego hackathonu ElevenLabs x a16z mechanizm, który pozwala agentom AI rozpoznać się nawzajem, a następnie przełączyć na nowy, znacznie wydajniejszy tryb komunikacji. Gibberlink to protokół transmisji danych akustycznych, który do przesyłania informacji wykorzystuje sygnały dźwiękowe. Przypominają one pikanie, jakie w filmach z serii „Gwiezdne Wojny” wydawał robot R2-D2. Jak się okazuje, dzięki temu komunikacja między maszynami jest o 80 proc. bardziej wydajna i odporna na błędy, niż gdyby prowadziły ją za pomocą konwencjonalnej mowy. To trochę jakby ludzie porzucili rozmowę na rzecz kodu QR, który można sczytać błyskawicznie i bez pomyłek. Co ważne, Gibberlink to nie żaden „tajny język botów”, a transparentny, tzw. otwartoźródłowy protokół, zaprojektowany z myślą o optymalizacji maszynowych interakcji.
Idea komunikacji botów w sposób niezrozumiały dla człowieka nie jest nowa. Już w 2017 r. głośno było o eksperymencie Facebooka, w którym dwa chatboty stworzyły własny, uproszczony język, aby efektywniej się porozumiewać. Chociaż projekt został wtedy przerwany, pokazał, że maszyny są w stanie wyewoluować ponad ludzkie schematy językowe.
Dziś, w dobie coraz bardziej zaawansowanych modeli, temat powraca. Takie rozwiązania są kluczowe dla rozwoju autonomicznych pojazdów, robotyki przemysłowej czy misji ratunkowych, gdzie liczy się każda milisekunda. Ten dynamiczny rozwój nie umknął uwadze ElevenLabs. Firma uruchomiła specjalną przestrzeń, która ma służyć do dzielenia się takimi projektami i inspirować twórców do dalszych innowacji. Platforma Showcase (https://showcase.elevenlabs.io/) ma stać się miejscem prezentacji najbardziej przełomowych projektów, które pokazują przyszłość komunikacji AI.
