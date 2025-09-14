Reklama

AI zyskuje własny język niezrozumiały dla ludzi. Dźwięki jak w „Gwiezdnych wojnach”

Sztuczna inteligencja zaskakuje – potrafi nie tylko naśladować sposób myślenia ludzi, ale też tworzyć języki. Najnowszy przykład ujawnił właśnie Mati Staniszewski, twórca polskiego jednorożca ElevenLabs. To może być przełom w komunikacji między botami.

Publikacja: 14.09.2025 22:33

Gibberlink to protokół transmisji danych akustycznych, który do przesyłania informacji wykorzystuje

Gibberlink to protokół transmisji danych akustycznych, który do przesyłania informacji wykorzystuje sygnały dźwiękowe

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym jest projekt Gibberlink?
  • Dlaczego komunikacja przy użyciu sygnałów dźwiękowych jest bardziej efektywna?
  • Co to jest platforma ElevenLabs Showcase?

Wpis Matiego Staniszewskiego z ElevenLabs na portalu LinkedIn poruszył ten intrygujący temat. Wskazał, że „najciekawsze innowacje rodzą się tam, gdzie deweloperzy przekraczają granice”. Jednym z takich przełomowych, jak twierdzi, jest projekt Gibberlink. To protokół, który udowadnia, że przyszłość rozmów botów nie musi opierać się na słowach, które znamy z jakiegokolwiek języka.

Czytaj więcej

OpenAI zmierza w kierunku zastosowań medycznych swojej AI
Technologie
OpenAI zatrudnia wybitnego neurobiologa z Harvardu. Chce przełomów w AI i w medycynie

Czy to „tajny język botów”?

Kiedy dwa boty AI spotykają się w sieci, niekoniecznie muszą porozumiewać się w języku, który rozumieją ludzie. Twórcy Gibberlinka, Anton Pidkuiko, inżynier z Anthropic, oraz Boris Starkov, były inżynier Mety, stworzyli podczas weekendowego hackathonu ElevenLabs x a16z mechanizm, który pozwala agentom AI rozpoznać się nawzajem, a następnie przełączyć na nowy, znacznie wydajniejszy tryb komunikacji. Gibberlink to protokół transmisji danych akustycznych, który do przesyłania informacji wykorzystuje sygnały dźwiękowe. Przypominają one pikanie, jakie w filmach z serii „Gwiezdne Wojny” wydawał robot R2-D2. Jak się okazuje, dzięki temu komunikacja między maszynami jest o 80 proc. bardziej wydajna i odporna na błędy, niż gdyby prowadziły ją za pomocą konwencjonalnej mowy. To trochę jakby ludzie porzucili rozmowę na rzecz kodu QR, który można sczytać błyskawicznie i bez pomyłek. Co ważne, Gibberlink to nie żaden „tajny język botów”, a transparentny, tzw. otwartoźródłowy protokół, zaprojektowany z myślą o optymalizacji maszynowych interakcji.

Czytaj więcej

Komunikacja AI jest bardziej efektywna niż w przypadku jakiegokolwiek języka używanego przez człowie
Technologie
To przełom. AI, jak ludzie, zaczęła mówić własnym językiem
Reklama
Reklama

Przełom w robotyce i autonomicznych pojazdach?

Idea komunikacji botów w sposób niezrozumiały dla człowieka nie jest nowa. Już w 2017 r. głośno było o eksperymencie Facebooka, w którym dwa chatboty stworzyły własny, uproszczony język, aby efektywniej się porozumiewać. Chociaż projekt został wtedy przerwany, pokazał, że maszyny są w stanie wyewoluować ponad ludzkie schematy językowe.

Dziś, w dobie coraz bardziej zaawansowanych modeli, temat powraca. Takie rozwiązania są kluczowe dla rozwoju autonomicznych pojazdów, robotyki przemysłowej czy misji ratunkowych, gdzie liczy się każda milisekunda. Ten dynamiczny rozwój nie umknął uwadze ElevenLabs. Firma uruchomiła specjalną przestrzeń, która ma służyć do dzielenia się takimi projektami i inspirować twórców do dalszych innowacji. Platforma Showcase (https://showcase.elevenlabs.io/) ma stać się miejscem prezentacji najbardziej przełomowych projektów, które pokazują przyszłość komunikacji AI.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym jest projekt Gibberlink?
  • Dlaczego komunikacja przy użyciu sygnałów dźwiękowych jest bardziej efektywna?
  • Co to jest platforma ElevenLabs Showcase?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Wpis Matiego Staniszewskiego z ElevenLabs na portalu LinkedIn poruszył ten intrygujący temat. Wskazał, że „najciekawsze innowacje rodzą się tam, gdzie deweloperzy przekraczają granice”. Jednym z takich przełomowych, jak twierdzi, jest projekt Gibberlink. To protokół, który udowadnia, że przyszłość rozmów botów nie musi opierać się na słowach, które znamy z jakiegokolwiek języka.

Czy to „tajny język botów”?

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nadzieją dla służby zdrowia może być Nurabot — autonomiczny, sterowany sztuczną inteligencją robot p
Technologie
Nowa era w medycynie. Ten niezwykły robot rozwiąże kluczowy problem
Widok na budynek brytyjskiego parlamentu nad Tamizą. Posłowie korzystają z usług sztucznej inteligen
Technologie
AI pisze przemówienia polityków i zostaje członkiem rządu. „Odporna na korupcję”
Halucynacje chatbotów AI wynikają bezpośrednio ze sposobów trenowania modeli językowych. Da się jedn
Technologie
AI wymyśla fakty? Twórcy ChatGPT zbadali halucynacje i mają na nie sposób
OpenAI zmierza w kierunku zastosowań medycznych swojej AI
Technologie
OpenAI zatrudnia wybitnego neurobiologa z Harvardu. Chce przełomów w AI i w medycynie
Amerykańska flota zarejestrowała niezydentyfikowane obiekty poruszające się pod wodą. Na zdjęciu: ok
Technologie
Tajemnicze obiekty w oceanie. Marynarka USA: „To nie nasza technologia”
Reklama
Reklama
e-Wydanie