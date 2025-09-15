Reklama

Jak planować karierę w erze AI? Szef OpenAI: Ten zawód oprze się automatyzacji

Rynek pracy czekają wyzwania związane ze wzrostem znaczenia AI. Eksperci przestrzegają, że część zawodów może zostać „przejęta” przez sztuczną inteligencję. Dyrektor OpenAI Sam Altman typuje dziedzinę, która może najdłużej opierać się automatyzacji.

Publikacja: 15.09.2025 17:23

Eksperci prognozują, że AI może zastępować m.in. prace powiązane z telefoniczną obsługą klienta.

Eksperci prognozują, że AI może zastępować m.in. prace powiązane z telefoniczną obsługą klienta.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

W jaką karierę zainwestować, aby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość? Które zawody są najmniej, a które najbardziej zagrożone automatyzacją? To realne dylematy, z którymi borykają się zarówno starsi, jak i młodsi pracownicy. Przed szczególnym wyzwaniem stoją przedstawiciele pokolenia Z, czyli młodzi dorośli, którzy wchodzą na rynek pracy. Oprócz rywalizacji rówieśniczej czeka ich również „wyścig” o etaty, które – zdaniem ekspertów – może w najbliższych latach przejmować sztuczna inteligencja.

Kariera kontra automatyzacja. Sam Altman wskazuje zawód z potencjałem

Szef OpenAI Sam Altman bywa często proszony o prognozy odnośnie rynku pracy i kontekstu rozwoju sztucznej inteligencji. Obawy dotyczą potencjału AI w zastępowaniu zarówno specjalistycznych zawodów, jak i zajęć wykonywanych przez początkujących pracowników. Eksperci związani z rynkiem pracy przestrzegają, że z największymi wyzwaniami mogą borykać się m.in. pracownicy pokolenia Z.

Zdaniem Altmana, w kontekście automatyzacji jeszcze przez wiele lat bezpieczną dziedziną będzie służba zdrowia i zawody szeroko powiązane z opieką zdrowotną. „Jestem pewien, że zawód pielęgniarki nie ucierpi aż tak bardzo” – typuje Altman w trakcie wywiadu dla The Tucker Carlson Show. „Myślę, że ludzie naprawdę pragną głębokiej, ludzkiej więzi z drugim człowiekiem w tym czasie, niezależnie od tego, jak dobre są rady sztucznej inteligencji, robota czy czegokolwiek innego (...)” – podkreślił.

Jednocześnie dyrektor OpenAI przestrzega, że sztuczna inteligencja z powodzeniem może przejąć prace powiązane z telefoniczną lub zdalną obsługą klienta. Potencjalnie zagrożone mogą być również zawody związane z programowaniem. Jak podkreśla Altman, narzędzia AI zwiększyły w ostatnich latach „produktywność programistów”. Z drugiej strony trudno przewidzieć, jak rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na programistyczny rynek pracy w ciągu kolejnych pięciu lat.

Kariera w opiece zdrowotnej jako „bezpieczny wybór”?

Portal fortune.com przewiduje – opierając się na danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy – że w ciągu najbliższej dekady najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu w USA będzie opieka zdrowotna. Wraz z zawodami ściśle powiązanymi z medycyną rozwijać będą się także prace związane z opieką długoterminową. Wzrost ten ma związek z procesem nadchodzących zmian demograficznych. Starzejące się społeczeństwa będą wymagać coraz większej liczby wykwalifikowanych opiekunów.

Tylko w sierpniu 2025 r. w Stanach Zjednoczonych powstało ok. 31 tys. miejsc pracy z kategorii opieki zdrowotnej. Według prognoz ekspertów, do 2034 r. zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych i osób z niepełnosprawnościami wzrośnie o ok. 21 proc. (rynek amerykański).

„Nie chcielibyśmy mieć robota pielęgniarza”

Czy opieka zdrowotna i powiązane z nią zawody faktycznie oprą się zasięgowi AI? Temat robota opiekuna nie jest wymysłem rodem z filmu sci-fi, ale możliwym scenariuszem przyszłości. Podobne rozwiązania są już testowane m.in. w Korei Południowej (lalki Hyodol dla seniorów) i Japonii. Jakość tego typu usług i ewentualne metody wdrażania budzą na razie szereg pytań i wątpliwości. „Nie chcielibyśmy mieć robota pielęgniarza” – prognozuje Demis Hassabis, dyrektor generalny Google DeepMind w czerwcowym wywiadzie dla Wired. Zdaniem eksperta usługi powiązane z opieką wymagają empatii, a ta jest „szczególnie humanistyczna”.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja AI

