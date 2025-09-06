Nowy Concorde. W trzy godziny przez Atlantyk jeszcze w 2029 roku

Do tej pory poważnym problemem w rozwoju takich maszyn był obowiązujący od 1973 roku zakaz wykonywania lotów pasażerskich z prędkością naddźwiękową, co wiązało się wówczas z nadmiernym hałasem. Jednak Donald Trump zniósł go na początku tego roku (formalnie zniknie pod koniec roku). Scholl wskazuje, że szybko uzyskał ponadpartyjne poparcie w Waszyngtonie po zademonstrowaniu swego rozwiązania. – Od naszego pierwszego lotu naddźwiękowego w lutym do zgody regulacyjnej w czerwcu minęło zaledwie 115 dni – podkreślił.

Ile będą kosztować bilety?

Sceptycy – w tym CEO Air France Anne Rigail – twierdzą, że podróże naddźwiękowe będą zbyt kosztowne i zbyt złożone, by kiedykolwiek osiągnąć dużą skalę, a to decyduje o ich opłacalności. Scholl odpowiada, że to myślenie opiera się na przestarzałych założeniach. Concorde – mówi – był projektem prestiżowym ery zimnej wojny, w którym nigdy nie chodziło o komercyjną opłacalność. Overture, nowy samolot Boom Supersonic, jest natomiast współtworzony z liniami lotniczymi takimi jak United, American czy Japan Airlines, które już złożyły wstępne zamówienia na łącznie ponad 100 maszyn.

Ceny biletów w obie strony przez Atlantyk mają wynosić około 3500 dol., a więc tyle, ile obecni przewoźnicy pobierają za loty w klasie biznes. A to z powodu ograniczonej podaży i możliwości kuszenia przełomową ofertą. Ale z czasem powinny spadać. Korzyści dla pasażerów mają być jednak ogromne. Nowe samoloty skrócą czas lotu na 600 trasach na całym świecie nawet o połowę. Dzięki dużej szybkości Overture wyląduje w USA o tej samej godzinie, o której wystartuje z Wielkiej Brytanii. Maszyna zabierze na pokład od 60 do 80 pasażerów, oferując im znacznie większy komfort niż ciasny i hałaśliwy Concorde. Wykonana z wytrzymałego włókna węglowego maszyna nie będzie miała ruchomego nosa jak Concorde dla poprawy widoczności pasa startowego, ani okien w kokpicie, a pilotów wesprze system kamer z rozszerzoną rzeczywistością. Samolot będzie korzystać z czterech własnych silników, które są nadal w fazie rozwoju i będą się nazywać Symphony. Całkowity rozwój samolotu może kosztować ponad 8 mld dol.

Jeśli Boom odniesie sukces, skutki sięgną daleko poza lotnictwo. 44-letni Scholl, określany mianem „Elona Muska lotnictwa pasażerskiego”, porównuje je do rewolucji odrzutowej lat 60., która doprowadziła do powstania turystyki masowej, zmieniła harmonogramy sportowe i umożliwiła globalny rozwój wielu firm. Boom Supersonic – jego zdaniem – może wywołać podobne zmiany w turystyce, kulturze i biznesie, oferując znacznie większe prędkości i więcej połączeń. To może też przewrócić do góry nogami rynek producentów samolotów. – Boom może być większą firmą niż Boeing – stwierdził. – Popyt jest. Jedynym znakiem zapytania jest realizacja.

Konkurencja i przyszłość lotów naddźwiękowych

Na duży popyt liczą także inne firmy, które pracują nad „naddźwiękowymi projektami”. Mogą liczyć na skorzystanie z osiągnięć NASA. Agencja wraz z partnerami, m.in. Lockheed Martin prowadzi bowiem projekt X-59. Ten demonstrator technologii odbył już testy naziemne i szykuje się do testów w powietrzu jeszcze w tym roku. W tej konstrukcji silniki umieszczono na górze kadłuba, co pozwala ograniczyć fale uderzeniowe i hałas docierający do ziemi.