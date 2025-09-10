OpenAI zatrudnia wybitnego neurobiologa z Harvardu. Chce przełomów w AI i w medycynie

Akshay Jagadeesh to wybitny badacz, związany z dwoma prestiżowymi uczelniami: Stanford i Harvard, neurobiolog, który specjalizuje się zarówno w informatyce, jak i naukach kognitywnych (te kierunki ukończył na University of California w Berkeley). Naukowiec, który w 2022 r. obronił doktorat z neurobiologii obliczeniowej i psychologii na Stanford University, jest uznawany za specjalistę w analizie neuronalnych reprezentacji, które pozwalają zarówno ludziom, jak i głębokim konwolucyjnym sieciom neuronowym rozpoznawać obiekty oraz tekstury. Teraz swoją wyjątkową wiedzę ma wykorzystać w OpenAI.

OpenAI chce przyspieszyć badania naukowe

Twórcy ChatGPT zatrudnili właśnie Jagadeesha – ma dołączyć do zespołu badawczego firmy, aby pracować nad bezpieczeństwem systemów AI oraz ich zastosowaniem w medycynie. Media za oceanem zwracają uwagę, że transfer tego wybitnego fachowca to sygnał rosnącej synergii między badaniami nad ludzką kognicją a pracami nad zaawansowaną AI. Czym dokładnie ma zająć się dr Akshay Jagadeesh? Rąbka tajemnicy uchyla sam zainteresowany. Na platformie X napisał, że po niemal 10 latach studiowania mózgu zaczyna „nowy rozdział”, w którym będzie budować AGI.

Badacz ma więc pomóc OpenAI stworzyć tzw. ogólną sztuczną inteligencję (system AI, który mógłby wykonywać wszelkie zadania intelektualne, podobnie jak człowiek, a nawet je przewyższać, charakteryzując się elastycznością i uniwersalnością w nauce i adaptacji do nowych sytuacji). Naukowiec liczy na przełom i twierdzi, że AGI dokona rzeczy wielkich.

„Przyspieszy postęp medycyny i badania naukowe” – napisał Jagadeesh.