OpenAI zatrudnia wybitnego neurobiologa z Harvardu. Chce przełomów w AI i w medycynie

Twórcy ChatGPT zdecydowali się na nietypowy ruch – pozyskali uznanego naukowca z Harvardu i Stanfordu, który od dekady bada ludzki mózg. Ma dwa zadania: pracować nad bezpieczeństwem AI i wykorzystaniem jej w medycynie.

Publikacja: 10.09.2025 13:36

OpenAI zmierza w kierunku zastosowań medycznych swojej AI

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Akshay Jagadeesh to wybitny badacz, związany z dwoma prestiżowymi uczelniami: Stanford i Harvard, neurobiolog, który specjalizuje się zarówno w informatyce, jak i naukach kognitywnych (te kierunki ukończył na University of California w Berkeley). Naukowiec, który w 2022 r. obronił doktorat z neurobiologii obliczeniowej i psychologii na Stanford University, jest uznawany za specjalistę w analizie neuronalnych reprezentacji, które pozwalają zarówno ludziom, jak i głębokim konwolucyjnym sieciom neuronowym rozpoznawać obiekty oraz tekstury. Teraz swoją wyjątkową wiedzę ma wykorzystać w OpenAI.

OpenAI chce przyspieszyć badania naukowe

Twórcy ChatGPT zatrudnili właśnie Jagadeesha – ma dołączyć do zespołu badawczego firmy, aby pracować nad bezpieczeństwem systemów AI oraz ich zastosowaniem w medycynie. Media za oceanem zwracają uwagę, że transfer tego wybitnego fachowca to sygnał rosnącej synergii między badaniami nad ludzką kognicją a pracami nad zaawansowaną AI. Czym dokładnie ma zająć się dr Akshay Jagadeesh? Rąbka tajemnicy uchyla sam zainteresowany. Na platformie X napisał, że po niemal 10 latach studiowania mózgu zaczyna „nowy rozdział”, w którym będzie budować AGI.

Badacz ma więc pomóc OpenAI stworzyć tzw. ogólną sztuczną inteligencję (system AI, który mógłby wykonywać wszelkie zadania intelektualne, podobnie jak człowiek, a nawet je przewyższać, charakteryzując się elastycznością i uniwersalnością w nauce i adaptacji do nowych sytuacji). Naukowiec liczy na przełom i twierdzi, że AGI dokona rzeczy wielkich.

„Przyspieszy postęp medycyny i badania naukowe” – napisał Jagadeesh.

Jak okiełznać AI?

Jagadeesh ostatnio na studiach podoktorskich w Harvard Medical School pracował w laboratorium dr Marge Livingstone. Badał tam fundamentalne procesy, dzięki którym mózg przekształca bodźce sensoryczne (np. obraz widziany przez oko) w świadome doświadczenia percepcyjne, które z kolei kierują naszymi działaniami. Jego praca pozwoliła m.in. na „scharakteryzowanie geometrii reprezentacji zmysłowych w ludzkiej korze wzrokowej i modelowanie obliczeń neuronalnych leżących u podstaw zachowań ukierunkowanych na cel”. To unikalne doświadczenie stawia go w doskonałej pozycji do poszukiwania analogii między ludzkim poznaniem a działaniem systemów sztucznej inteligencji.

Oficjalnie podano, że w OpenAI naukowiec zajmie się rozwijaniem badań nad bezpieczeństwem, aby zapewnić, że systemy AI pozostaną niezawodne i będą działać zgodnie z intencjami twórców. Jednocześnie będzie eksplorował możliwości wykorzystania AI do przyspieszenia przełomowych odkryć w medycynie i ochronie zdrowia (niedawno OpenAI udostępniło HealthBench – otwarty benchmark służący do oceny wydajności modeli językowych w zastosowaniach klinicznych, który powstał przy udziale 262 lekarzy z 60 krajów).

Źródło: rp.pl

