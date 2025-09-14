Reklama

Cios w OpenAI i Teslę. Gigant e-handlu pokazał „przełomową” AI i humanoida

Chiński koncern Alibaba rzuca wyzwanie gigantom sztucznej inteligencji. Zaprezentował supermodel językowy Qwen3-Next oraz humanoida R1, stawiając się w jednym rzędzie z OpenAI i Teslą.

Publikacja: 14.09.2025 11:45

Jack Ma, założyciel Alibaby, coraz mocniej wchodzi w sztuczną inteligencję

Jack Ma, założyciel Alibaby, coraz mocniej wchodzi w sztuczną inteligencję

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji przedstawiła firma Alibaba?
  • Jakie zadania potrafi wykonywać humanoid R1?

Alibaba, koncern znany głównie z handlu internetowego, mocno wchodzi na pola zdominowane dotąd przez OpenAI i Teslę. Chińska firma ujawniła właśnie najnowsze osiągnięcia swoich inżynierów – to potężny LLM (duży model językowy) oraz zaawansowany humanoid. Eksperci są pod wrażeniem tych osiągnięć.

Jak Qwen wypada na tle GPT-4.5?

Najnowsze dzieło Alibaby w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, model Qwen3-Next, z miejsca wchodzi do elitarnego grona systemów o mocy przekraczającej bilion parametrów. AI zaprezentowana oficjalnie 11 września ma – wedle Chińczyków – stanowić „przełom architektoniczny, zoptymalizowany pod kątem rozumienia długotrwałego kontekstu przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeniowej”.

W wewnętrznych testach Qwen3-Next znacznie przewyższył dotychczasowe flagowe rozwiązania firmy, wykazując się lepszym rozumieniem języka chińskiego i angielskiego, a także sprawniejszą realizacją złożonych, wielojęzycznych poleceń. Ten ruch stawia Alibabę w jednym rzędzie z najpotężniejszymi graczami na rynku, takimi jak Google czy OpenAI, którego model GPT-4.5 szacowany jest na pięć do siedmiu bilionów parametrów.

To już drugi wyraźny krok ku przełomowi w dziedzinie AI wykonany przez firmy z Państwa Środka – wcześniej (na początku tego roku) świat zadziwił system DeepSeek.

Co potrafi humanoid R1?

Ale sztuczna inteligencja nie była jedynym wyjątkowym rozwiązaniem zaprezentowanym przez Alibabę. Równolegle premierę miał najnowszy robot humanoidalny – R1. Maszyna, stworzona przez powiązaną z Alibabą spółkę Ant Group (a właściwie jej laboratorium Robbyant), zadebiutowała podczas konferencji Inclusion 2025 w Szanghaju. Robot ma być asystentem człowieka – potrafi pełnić rolę przewodnika, porządkować leki w aptece, udzielać prostych porad medycznych czy wykonywać podstawowe czynności kuchenne. Twórcy podkreślają, że siłą R1 nie jest zaawansowana mechanika, lecz jego „mózg” – autorski, duży model AI, który pozwala na autonomiczne planowanie i wykonywanie zadań. Humanoid gościł właśnie na targach IFA 2025 w Berlinie, gdzie przygotowywał dania z krewetek.

Alibaba w ciągu trzech lat zamierza przeznaczyć 380 mld juanów (ok. 52 mld dol.) na rozwój infrastruktury AI. Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że już od ośmiu kwartałów z rzędu produkty firmy oparte na AI notują trzycyfrowe wzrosty.

Źródło: rp.pl

Jak Qwen wypada na tle GPT-4.5?

