Cios w OpenAI i Teslę. Gigant e-handlu pokazał „przełomową” AI i humanoida

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji przedstawiła firma Alibaba?

Jakie zadania potrafi wykonywać humanoid R1?

Alibaba, koncern znany głównie z handlu internetowego, mocno wchodzi na pola zdominowane dotąd przez OpenAI i Teslę. Chińska firma ujawniła właśnie najnowsze osiągnięcia swoich inżynierów – to potężny LLM (duży model językowy) oraz zaawansowany humanoid. Eksperci są pod wrażeniem tych osiągnięć.

Reklama Reklama

Jak Qwen wypada na tle GPT-4.5?

Najnowsze dzieło Alibaby w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, model Qwen3-Next, z miejsca wchodzi do elitarnego grona systemów o mocy przekraczającej bilion parametrów. AI zaprezentowana oficjalnie 11 września ma – wedle Chińczyków – stanowić „przełom architektoniczny, zoptymalizowany pod kątem rozumienia długotrwałego kontekstu przy zachowaniu wysokiej wydajności obliczeniowej”.

W wewnętrznych testach Qwen3-Next znacznie przewyższył dotychczasowe flagowe rozwiązania firmy, wykazując się lepszym rozumieniem języka chińskiego i angielskiego, a także sprawniejszą realizacją złożonych, wielojęzycznych poleceń. Ten ruch stawia Alibabę w jednym rzędzie z najpotężniejszymi graczami na rynku, takimi jak Google czy OpenAI, którego model GPT-4.5 szacowany jest na pięć do siedmiu bilionów parametrów.

To już drugi wyraźny krok ku przełomowi w dziedzinie AI wykonany przez firmy z Państwa Środka – wcześniej (na początku tego roku) świat zadziwił system DeepSeek.