Przełomowy myśliwiec USA już w produkcji. Padła data pierwszego lotu F-47

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego USA postanowiły wymienić F-22 Raptor na F-47?

Jaki jest harmonogram wdrożenia myśliwca F-47?

Jakie nowoczesne technologie są zastosowane w myśliwcu F-47?

Amerykański szef sztabu gen. David Allvin ujawnił informację o rozpoczętej produkcji F-47 podczas wystąpienia inauguracyjnego na wydarzeniu „Air, Space & Cyber Conference”, które odbywa się właśnie w National Harbor w stanie Maryland. Powiedział, że zespół Boeinga ruszył bardzo szybko z pracami po marcowym wyborze firmy na głównego wykonawcę. – W zaledwie kilka miesięcy od ogłoszenia programu F-47 Boeing już zaczyna wytwarzać pierwszy egzemplarz – powiedział Allvin, cytowany przez branżowe media za oceanem. – Jesteśmy gotowi działać szybko. Musimy działać szybko.

Allvin podał, że spodziewa się pierwszego lotu już w 2028 roku.

Dlaczego USA wymieniają F-22 Raptor na F-47

Program budowy myśliwca szóstej generacji kosztuje 20 mld dol., ale jego harmonogram jest utajniony. Dotychczas eksperci spodziewali się, że F-47 zaczną latać dopiero w latach 30. Dowódcy Sił Powietrznych twierdzą, że szybkość działania jest kluczowa ze względu na rosnące zagrożenia na świecie. Nowy samolot jest kluczowy dla utrzymania przewagi powietrznej USA w przyszłych konfliktach.

– To platforma, która wraz z całym towarzyszącym systemem zapewni dominację w powietrzu w przyszłości – powiedział Allvin. Dodał, że dla sukcesu Sił Powietrznych absolutnym priorytetem jest przewaga w powietrzu. – Nie wystarczy tylko umieć „zadać cios”. Trzeba dać przeciwnikowi jasny sygnał, że można go powalić na deski.