Przełomowy myśliwiec USA już w produkcji. Padła data pierwszego lotu F-47

Boeing wyprodukuje co najmniej 185 maszyn F-47. Na zdjęciu wizja samolotu demonstrowana przez Boeinga
Foto: US Air Force
Amerykański szef sztabu gen. David Allvin ujawnił informację o rozpoczętej produkcji F-47 podczas wystąpienia inauguracyjnego na wydarzeniu „Air, Space & Cyber Conference”, które odbywa się właśnie w National Harbor w stanie Maryland. Powiedział, że zespół Boeinga ruszył bardzo szybko z pracami po marcowym wyborze firmy na głównego wykonawcę. – W zaledwie kilka miesięcy od ogłoszenia programu F-47 Boeing już zaczyna wytwarzać pierwszy egzemplarz – powiedział Allvin, cytowany przez branżowe media za oceanem. – Jesteśmy gotowi działać szybko. Musimy działać szybko.
Allvin podał, że spodziewa się pierwszego lotu już w 2028 roku.
Program budowy myśliwca szóstej generacji kosztuje 20 mld dol., ale jego harmonogram jest utajniony. Dotychczas eksperci spodziewali się, że F-47 zaczną latać dopiero w latach 30. Dowódcy Sił Powietrznych twierdzą, że szybkość działania jest kluczowa ze względu na rosnące zagrożenia na świecie. Nowy samolot jest kluczowy dla utrzymania przewagi powietrznej USA w przyszłych konfliktach.
– To platforma, która wraz z całym towarzyszącym systemem zapewni dominację w powietrzu w przyszłości – powiedział Allvin. Dodał, że dla sukcesu Sił Powietrznych absolutnym priorytetem jest przewaga w powietrzu. – Nie wystarczy tylko umieć „zadać cios”. Trzeba dać przeciwnikowi jasny sygnał, że można go powalić na deski.
F-47, wcześniej znany jako program Next Generation Air Dominance (NGAD), to długo oczekiwany następca F-22 Raptor. Samolot będzie wyposażony w zaawansowaną technologię stealth, nowoczesne sensory, mocne silniki oraz towarzyszy w postaci autonomicznych dronów, tzw. lojalnych skrzydłowych. W maju Allvin ujawnił, że odrzutowiec będzie latał dwa razy szybciej od prędkości dźwięku i będzie miał ponad 1600 km zasięgu bez dodatkowego tankowania. Nazwę F-47 wybrano w hołdzie dla Donalda Trumpa, który jest 47. prezydentem USA. – Eksperymentalna wersja tego samolotu latała potajemnie przez prawie pięć lat i jesteśmy pewni, że znacznie przewyższa możliwości każdego innego kraju – mówił Donald Trump, ogłaszając w marcu przyznanie kontraktu Boeingowi.
Zgodnie z dokumentami budżetowymi Sił Powietrznych faza rozwoju potrwa do roku budżetowego 2030, ale samolot może wejść do służby wcześniej. Siły Powietrzne planują zakup co najmniej 185 takich maszyn. Byłaby to liczba zbliżona do obecnej floty F-22. Zastępujące je nowe myśliwce staną przed zupełnie nowymi wyzwaniami, jak zwalczanie rakiet, a nawet samolotów hipersonicznych, nad którymi trwają już prace.
Boeing już rozbudował swój zakład produkcji myśliwców w St. Louis, by przygotować się do programu F-47. – To nie są ludzie, którzy po prostu przychodzą do pracy – mówił Allvin o pracownikach koncernu. – To są ludzie, którzy chcą zrobić coś wielkiego dla kraju.
Dla Boeinga kontrakt oznacza szansę na lepsze czasy. Koncern boryka się z problemami swej części wojskowej obciążonej nierentownymi i często opóźnionymi kontraktami na latające tankowce KC-46, drony, samoloty szkoleniowe, ale i na modernizację dwóch samolotów prezydenckich Air Force One. Straty przynosi także część cywilna Boeinga borykająca się z opóźnieniami dostaw samolotu 737 MAX po serii niebezpiecznych awarii, które poddały w wątpliwość jakość wykonania produktów koncernu. Wielką porażką okazał się też projekt statku kosmicznego Starliner, który po jednym załogowym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) został skierowany do poprawek.
Samolot F-47 przeszedł już tajne testy prototypowe. Jednak dotrzymanie terminu 2028 może oznaczać, że niektóre elementy – jak nowej generacji silnik – zostaną dodane później.
Podczas konferencji – jak podaje Aviation Week – sekretarz Sił Powietrznych Troy Meink pokazał wizualizację samolotu. Spodziewam się, że część chińskich analityków wywiadu spędza teraz dużo czasu, przyglądając się temu obrazowi – powiedział Meink w swoim wystąpieniu. – Powodzenia.
W poniedziałek Boeing opublikował na platformie X 30-sekundowe wideo, pokazujące surową wizualizację F-47 i hasło: „Zdominuj niebo jutra”.
„Poznaj myśliwiec szóstej generacji F-47, wprowadzający technologie nowej generacji, które mają zapewnić dominację w powietrzu na dziesięciolecia” – głosił podpis pod nagraniem.
Troy Meink pochwalił na konferencji program B-21 Raider, jednocześnie wskazując na opóźnienia w projekcie rakiet międzykontynentalnych Sentinel. – Problem polega na tym, że niektóre programy radzą sobie świetnie. Inne wcale sobie nie radzą – powiedział.
