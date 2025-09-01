Strażnik nieba NATO z Gdyni. Polska tarcza antydronowa podbija świat

Polski Holding Obronny (PHO) oraz APS (Advanced Protection Systems) wspólnie zbudują systemy antydronowe dla ochrony naszego kraju. Obie firmy zawarły właśnie partnerstwo, którego celem jest oferowanie zintegrowanych systemów antydronowych dla sektora bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej. To już kolejne kluczowe porozumienie gdyńskiej spółki w ostatnim czasie. Technologie dual-use, czyli podwójnego przeznaczenia, zyskują obecnie mocno na znaczeniu, więc ogromne zainteresowanie start-upem Macieja Klemma (doktorat z elektroniki na prestiżowej uczelni ETH Zurich) oraz Radosława Piesiewicza (doktorat na Politechnice w Brunszwiku) nie dziwi. Tym bardziej APS ma unikalne rozwiązanie, które może być jednym ze strażników nieba na wschodniej flance NATO.

Reklama Reklama

Polska technologia w służbie NATO

W sytuacji, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna, a lista potencjalnych zagrożeń dla naszego kraju staje się coraz dłuższa, wykorzystanie niektórych innowacji, jakie powstają w laboratoriach polskich start-upów, może być bezcenne. Dowodzi tego gdyńska firma specjalizująca się w systemach antydronowych. Jej zaawansowane rozwiązania z rodziny SKYctrl są wykorzystywane już m.in. przez polską, ale i ukraińską armię, po tę technologię sięgają też m.in. operatorzy sektora energetycznego. Współpraca z PHO ma wnieść systemy APS na kolejny poziom. Te mają trafiać do podmiotów narażonych na ryzyko bezzałogowych ataków – mowa m.in. o spółkach Skarbu Państwa, instytucjach publicznych oraz operatorach infrastruktury krytycznej.

Gdyński start-up rozwija własne radary FIELDctrl, jak i system dowodzenia CyView C2 oraz zestawy tzw. efektorów do wykrywania i neutralizacji wrogich statków powietrznych. O skuteczności innowacyjnej technologii polskich inżynierów niech świadczy fakt, że systemy te działają już w realnych warunkach bojowych – zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie, a kolejne państwa, jak Litwa, zapowiadają ich wdrożenie do ochrony własnej infrastruktury krytycznej.

W czerwcu litewskie ministerstwo obrony poinformowało, że wybrało polskie rozwiązanie do zwalczania bezzałogowców. Po systemy tworzone w firmie Klemma i Piesiewicza sięgnęły już liczne lotniska (m.in. Gdynia, Warszawa, czy norweski port lotniczy w Stavanger), czy rodzima Straż Graniczna. Coraz mocniej doceniają je jednak również za granicą. Polska technologia używana jest w ponad 20 krajach, od Czech i Estonii, przez Wielką Brytanię, po Koreę Południową i Singapur. Przykładowo, największy operator telekomunikacyjny w Arabii Saudyjskiej, Saudi Telecom Company, wdrożył SKYctrl, aby zabezpieczyć strategiczne centra danych i wieże nadawcze, zaś formacje ochrony specjalnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich systemy antydronowe APS wykorzystują do zabezpieczania czy to obiektów rządowych, czy ważnych wydarzeń.