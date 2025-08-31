Reklama

Film „Transformers” staje się rzeczywistością? Przełomowe odkrycie naukowców

Badacze z Korei Południowej opracowali nowatorski materiał, który pozwoli w przyszłości konstruować zmiennokształtne roboty. Kluczem jest „technologia origami”.

Publikacja: 31.08.2025 08:52

Roboty zmieniające kształt, podobne do tych z filmu „Transformers”, mogą powstać dzięki nowym materi

Roboty zmieniające kształt, podobne do tych z filmu „Transformers”, mogą powstać dzięki nowym materiałom

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Robota, który zmienia kształt, a jednocześnie jest twardy jak stal? Tak, taką technologię znamy z filmów science-fiction, jak „Transformers”. Ale za sprawą naukowców z Narodowego Uniwersytetu w Pusan inżynierowie będą w stanie faktycznie konstruować tego typu maszyny. Koreańscy badacze opracowali unikalny materiał kompozytowy, który łączy w sobie pozornie sprzeczne cechy: elastyczność pozwalającą na zginanie z wytrzymałością konstrukcyjną twardych polimerów. Odkrycie to może zrewolucjonizować nie tylko robotykę, ale też przemysł kosmiczny, elektronikę i budownictwo.

Czytaj więcej

Na ringu roboty walczą nie mniej zaciekle jak ludzie, a nie mają siniaków. Po wywrotce wstają i dale
Globalne Interesy
Do sportu wchodzą humanoidy. Następca Leo Messiego będzie robotem?

Jak działa „technologia origami”?

Przez lata inżynierowie zmagali się z fundamentalnym problemem: materiały albo były sztywne i mocne, albo elastyczne i podatne na odkształcenia. Zbudowanie złożonej konstrukcji, która w jednym miejscu musi być twarda jak pancerz, a w innym giętka jak zawias, wymagało skomplikowanych i często zawodnych mechanizmów.

Czytaj więcej

Chiny mierzą się z kryzysem demograficznym. Desperacko szukają rozwiązań zwiększających dzietność
Technologie
Robot urodzi dziecko. W Chinach maszyny mają ratować demografię

Zespół badawczy pod kierownictwem profesora Dong Gi Seonga znalazł na to rozwiązanie, a sekret tkwi w połączeniu żywic. W jednej, spójnej strukturze zbrojonej włóknem polimerowym połączyli sztywne i elastyczne żywice epoksydowe. Dzięki temu mogą precyzyjnie kontrolować właściwości mechaniczne w dowolnym punkcie materiału, nadając mu sztywność lub elastyczność dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Jak podkreśla dr Seong, metoda pokonuje ograniczenia tradycyjnych systemów „jednoskładnikowych”. Elastyczne wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości strukturalnej jest realne i nie pozostaje jedynie doświadczeniem teoretycznym. Naukowcy zademonstrowali właśnie możliwości tej technologii – stworzyli cylindryczną strukturę inspirowaną origami. Jej sztywne sekcje mają moduł zginania na poziomie 6,95 GPa, podczas gdy w elastycznych miejscach składania wartość ta wynosi zaledwie 0,66 GPa, przy czym promień gięcia nie przekracza 0,5 mm.

Reklama
Reklama

Gdzie znajdzie zastosowanie nowa technologia?

Nowy kompozyt jest nie tylko lekki i wytrzymały, ale też odporny na powtarzalne cykle odkształceń. Jego zdolność do samorozwijania i wykonywania złożonych ruchów – od wydłużania i ściskania, po skręcanie i rozkładanie – otwiera drzwi do niezliczonych zastosowań. Seong widzi potencjał w tworzeniu robotów nowej generacji, których stawy i kończyny mogłyby działać podobnie do filmowych maszyn typu Transformers. W przemyśle kosmicznym materiał mógłby posłużyć do budowy rozkładanych paneli słonecznych dla statków kosmicznych. Jego zastosowanie przyspieszyłoby wdrażanie systemów satelitarnych na niskiej orbicie, a co za tym idzie – rozwój kosmicznego internetu. W bardziej przyziemnych zastosowaniach kompozyt sprawdzi się jako zwijane podkłady dla elastycznej elektroniki, a także w architekturze do budowy namiotów czy schronień awaryjnych, a także zastosowań wojskowych. Technologia może też zrewolucjonizować motoryzację, umożliwiając produkcję transformowalnych kół do pojazdów przyszłości.

Czytaj więcej

Czworonożne roboty już niedługo będą pełnić ważne funkcje w czołowych armiach świata. Mogą atakować
Technologie
Chińska armia wypuściła watahy uzbrojonych robo-wilków. To przyszłość wojny

Badania, których wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie „Composites Part B: Engineering”, wpisują się w dynamiczny rozwój tzw. miękkiej robotyki. Eksperci sądzą, iż ta „technologia origami” doprowadzi też do powstania jednolitych, sztywno-miękkich egzoszkieletów oraz stawów dla robotów humanoidalnych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Robotyka

Robota, który zmienia kształt, a jednocześnie jest twardy jak stal? Tak, taką technologię znamy z filmów science-fiction, jak „Transformers”. Ale za sprawą naukowców z Narodowego Uniwersytetu w Pusan inżynierowie będą w stanie faktycznie konstruować tego typu maszyny. Koreańscy badacze opracowali unikalny materiał kompozytowy, który łączy w sobie pozornie sprzeczne cechy: elastyczność pozwalającą na zginanie z wytrzymałością konstrukcyjną twardych polimerów. Odkrycie to może zrewolucjonizować nie tylko robotykę, ale też przemysł kosmiczny, elektronikę i budownictwo.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stworzenie Adama – fresk autorstwa Michała Anioła znajdujący się na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej
Technologie
AI jak nowa religia? Liderzy Doliny Krzemowej mówią o prorokach i Antychryście
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Naukowcy z Singapuru chcą zrewolucjonizować sztuczną inteligencję. Na zdjęciu symbol tego małago, ac
Technologie
Dawid pokonał Goliata. Ten mały model AI inspirowany mózgiem rozgromił ChataGPT
Sztuczna inteligencja odbiera pracę głównie młodym ludziom. Starsi pracownicy radzą sobie lepiej
Technologie
Tej grupie pracowników AI zagraża najbardziej. Zaskakujące wyniki badania rynku pracy
YouTube użył sztucznej inteligencji do modyfikacji jakości wybranych krótkich materiałów filmowych
Technologie
YouTube pozwolił AI edytować wybrane filmy użytkowników. Zgodę twórców pominięto
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Chemia kwantowa ma na celu wykorzystanie mocy komputerów kwantowych do symulacji oddziaływań elektro
Technologie
Przełom w medycynie. Kwanty i superkomputery przyspieszą odkrycia o dekady
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie