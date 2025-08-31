Film „Transformers” staje się rzeczywistością? Przełomowe odkrycie naukowców

Robota, który zmienia kształt, a jednocześnie jest twardy jak stal? Tak, taką technologię znamy z filmów science-fiction, jak „Transformers”. Ale za sprawą naukowców z Narodowego Uniwersytetu w Pusan inżynierowie będą w stanie faktycznie konstruować tego typu maszyny. Koreańscy badacze opracowali unikalny materiał kompozytowy, który łączy w sobie pozornie sprzeczne cechy: elastyczność pozwalającą na zginanie z wytrzymałością konstrukcyjną twardych polimerów. Odkrycie to może zrewolucjonizować nie tylko robotykę, ale też przemysł kosmiczny, elektronikę i budownictwo.

Jak działa „technologia origami”?

Przez lata inżynierowie zmagali się z fundamentalnym problemem: materiały albo były sztywne i mocne, albo elastyczne i podatne na odkształcenia. Zbudowanie złożonej konstrukcji, która w jednym miejscu musi być twarda jak pancerz, a w innym giętka jak zawias, wymagało skomplikowanych i często zawodnych mechanizmów.

Zespół badawczy pod kierownictwem profesora Dong Gi Seonga znalazł na to rozwiązanie, a sekret tkwi w połączeniu żywic. W jednej, spójnej strukturze zbrojonej włóknem polimerowym połączyli sztywne i elastyczne żywice epoksydowe. Dzięki temu mogą precyzyjnie kontrolować właściwości mechaniczne w dowolnym punkcie materiału, nadając mu sztywność lub elastyczność dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Jak podkreśla dr Seong, metoda pokonuje ograniczenia tradycyjnych systemów „jednoskładnikowych”. Elastyczne wyginanie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości strukturalnej jest realne i nie pozostaje jedynie doświadczeniem teoretycznym. Naukowcy zademonstrowali właśnie możliwości tej technologii – stworzyli cylindryczną strukturę inspirowaną origami. Jej sztywne sekcje mają moduł zginania na poziomie 6,95 GPa, podczas gdy w elastycznych miejscach składania wartość ta wynosi zaledwie 0,66 GPa, przy czym promień gięcia nie przekracza 0,5 mm.