Z tego artykułu dowiesz się: Jacy gracze technologiczni planują integrować AI w edukacji i jak to chcą robić?

Czego obawiają się wykładowcy akademiccy w związku z zastosowaniem sztucznej inteligencji w nauczaniu?

Jakie są potencjalne zagrożenia dla prywatności danych w kontekście implementacji AI w szkołach?

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos OpenAI ogłosiło program „Education for Countries”, wprowadzający zaawansowane modele sztucznej inteligencji do systemów edukacji w ośmiu krajach, w tym w Estonii i na Słowacji. W odpowiedzi Google, Microsoft i Anthropic wytaczają własne działa, oferując darmowe narzędzia i szkolenia dla milionów uczniów i nauczycieli. Równocześnie narasta jednak sceptycyzm świata akademickiego – najnowsze badania wskazują, że 95 proc. wykładowców obawia się uzależnienia studentów od algorytmów.

Reklama Reklama

Estonia królikiem doświadczalnym?

Twórca ChatGPT oficjalnie zainaugurował w środę inicjatywę „Education for Countries”. Cel? Integracja narzędzi AI bezpośrednio z systemami nauczania na poziomie państwowym. Firma kierowana przez Sama Altmana podkreśla, że świat boryka się obecnie z problemem „nadwyżki możliwości” (capability overhang) – technologia potrafi znacznie więcej, niż ludzie są w stanie efektywnie wykorzystać w codziennej pracy i nauce. Biorąc pod uwagę prognozy, że do 2030 r. niemal 40 proc. kluczowych umiejętności zawodowych ulegnie transformacji pod wpływem AI, zasypanie tej przepaści staje się priorytetem.

Program wystartował we współpracy z rządami Estonii, Grecji, Jordanii, Kazachstanu, Słowacji, Trynidadu i Tobago, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przy udziale włoskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów (CRUI). Uczestnicy otrzymują dostęp do specjalistycznych narzędzi, w tym ChatGPT Edu, trybu nauki (study mode), Canvas oraz modelu GPT-5.2. OpenAI nie ogranicza się jedynie do dostarczenia oprogramowania. Inicjatywa zakłada szeroko zakrojone partnerstwa badawcze, które mają sprawdzić, jak AI wpływa na wyniki w nauce i produktywność kadry pedagogicznej, a także system certyfikacji dostosowany do lokalnych rynków pracy.

Estonia już na szeroką skalę zintegrowała ChatGPT Edu w swoich publicznych uniwersytetach i szkołach średnich, obejmując programem ponad 30 tys. osób. We współpracy z Uniwersytetem w Tartu i Stanfordem prowadzony jest tam eksperyment badawczy na grupie 20 tys. studentów. Ivo Visak, szef estońskiego programu AI Leap, podał, że celem jest zmiana paradygmatu: AI ma wzmacniać proces uczenia się, a nie tylko dostarczać gotową wiedzę.