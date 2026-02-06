Reklama

Przełom w diagnostyce raka płuc. AI i roboty wykryją chorobę lata wcześniej

Brytyjska służba zdrowia zyska nowe, potężne narzędzie do wczesnego wykrywania raka płuc. Pilotażowy program NHS, który łączy AI z robotyczną bronchoskopią, będzie w stanie wykryć szybciej i precyzyjniej pierwsze oznaki choroby.

Publikacja: 06.02.2026 11:17

NHS testuje technologię, która skraca diagnozę raka płuca z tygodni do jednego badania

Urszula Lesman

 

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe technologie są wykorzystywane do wczesnego wykrywania raka płuc przez brytyjski NHS?
  • W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera proces diagnostyczny w ochronie zdrowia?
  • Jakie są plany NHS dotyczące rozszerzenia badań przesiewowych raka płuc w Anglii?
  • Jakie korzyści płyną z wykorzystania niskodawkowej tomografii komputerowej w badaniach przesiewowych?

Według Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (British Medical Association) zastosowania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia obejmują szeroki zakres rozwiązań służących poprawie efektywności, diagnostyki i leczenia.

Systemy AI mogą być wykorzystywane m.in. w badaniach przesiewowych mammograficznych, pomagając w identyfikacji wczesnych oznak raka piersi. Kolejnym nowotworem, przy którego wykrywaniu można stosować AI i robotykę, jest rak płuca.

Brytyjski NHS uruchamia pilotażowy program diagnozowania raka płuc

NHS uruchamia pilotażowy program z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby pomóc lekarzom wcześniej wykrywać trudne do zdiagnozowania nowotwory. Narzędzie to łączy AI z robotyczną bronchoskopią.

Metoda polega na wykorzystaniu oprogramowania AI do szybkiej analizy obrazów płuc i wskazywania drobnych guzków najbardziej podejrzanych o charakter nowotworowy, zanim robotyczna kamera poprowadzi narzędzia biopsyjne głęboko w drogi oddechowe – z dużo większą precyzją.

– Rak płuca jest jednym z największych zabójców w Wielkiej Brytanii, skracając życie ludzi w najuboższych częściach kraju nawet o dodatkowy rok. Ten pilotaż pomoże wykrywać go wcześniej, zastępując tygodnie inwazyjnych badań jedną, precyzyjnie ukierunkowaną procedurą – powiedział Wes Streeting, brytyjski minister zdrowia i opieki społecznej.

Brytyjska służba zdrowia rozszerza badania przesiewowe raka płuc

Technologia jest testowana w Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, gdzie zintegrowano system oceny ryzyka oparty na AI firmy Optellum z robotycznym systemem bronchoskopii Ion firmy Intuitive w spójny, kompleksowy proces diagnostyczny.

Pilotaż zbiega się z innymi planami NHS dotyczącymi rozszerzenia badań przesiewowych w kierunku raka płuca, tak aby w ciągu pięciu lat wszystkie osoby spełniające kryteria otrzymywały zaproszenia na badania oraz by ograniczyć nierówności odpowiadające za jeden rok z dziewięcioletniej różnicy w długości życia między bogatszymi i biedniejszymi społecznościami w Anglii.

– Cieszymy się, że potwierdzono harmonogram pełnego wdrożenia Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca w Anglii do 2030 r. Badania przesiewowe u osób z grupy wysokiego ryzyka z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej działają – powiedziała dr Jesme Fox, dyrektor medyczna fundacji Roy Castle Lung Cancer Foundation.

– Program uratował już tysiące istnień ludzkich, wykrywając raka płuca na wczesnym etapie, gdy możliwe jest leczenie radykalne – podkreśla dr Jesme Fox.

Każdy pacjent spełniający kryteria dostanie zaproszenie na badania

Pilotaż rozpoczyna się w momencie, gdy NHS przygotowuje się do rozszerzenia programu badań przesiewowych raka płuca, tak aby każda osoba spełniająca kryteria otrzymała zaproszenie na badania w ciągu pięciu lat, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jest to część rządowego Narodowego Planu Walki z Rakiem, którego celem jest ograniczenie nierówności w wynikach leczenia. Rak płuca odpowiada bowiem aż za jeden rok z dziewięcioletniej różnicy w długości życia między najbogatszymi i najbiedniejszymi obszarami Anglii.

Od 2021 r. w badaniach kontrolnych zdrowia płuc NHS wzięło już udział ponad 1,5 mln osób, a program planuje zaprosić w samym przyszłym roku 1,4 mln kolejnych. Do 2035 r. możliwe będzie wykrycie nawet 50 000 nowotworów.

Jeśli projekt okaże się sukcesem, może utorować drogę do wprowadzenia robotycznej bronchoskopii na szerszą skalę w całym NHS jako elementu krajowej polityki zdrowotnej.

Źródło: rp.pl

