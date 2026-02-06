Przełom w diagnostyce raka płuc. AI i roboty wykryją chorobę lata wcześniej

Metoda polega na wykorzystaniu oprogramowania AI do szybkiej analizy obrazów płuc i wskazywania drobnych guzków najbardziej podejrzanych o charakter nowotworowy, zanim robotyczna kamera poprowadzi narzędzia biopsyjne głęboko w drogi oddechowe – z dużo większą precyzją.

– Rak płuca jest jednym z największych zabójców w Wielkiej Brytanii, skracając życie ludzi w najuboższych częściach kraju nawet o dodatkowy rok. Ten pilotaż pomoże wykrywać go wcześniej, zastępując tygodnie inwazyjnych badań jedną, precyzyjnie ukierunkowaną procedurą – powiedział Wes Streeting, brytyjski minister zdrowia i opieki społecznej.

Brytyjska służba zdrowia rozszerza badania przesiewowe raka płuc

Technologia jest testowana w Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, gdzie zintegrowano system oceny ryzyka oparty na AI firmy Optellum z robotycznym systemem bronchoskopii Ion firmy Intuitive w spójny, kompleksowy proces diagnostyczny.

Pilotaż zbiega się z innymi planami NHS dotyczącymi rozszerzenia badań przesiewowych w kierunku raka płuca, tak aby w ciągu pięciu lat wszystkie osoby spełniające kryteria otrzymywały zaproszenia na badania oraz by ograniczyć nierówności odpowiadające za jeden rok z dziewięcioletniej różnicy w długości życia między bogatszymi i biedniejszymi społecznościami w Anglii.