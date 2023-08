Strategiczne partnerstwo polskiej spółki z prestiżową instytucją to ważny krok dla start upu – w ramach współpracy Molecule.one wykorzysta swoje rozwiązania bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji do zaprojektowania znacznie wydajniejszych szlaków syntezy chemicznej. W spółce przekonują, iż to przełom w branży, który wpłynie na skrócenie czasu tworzenia nowych leków. Byrski, współzałożyciel i dyrektor generalny Molecule.one, podkreśla, że proces wytwarzania nowych molekuł to lata intensywnych prac ekspertów, wykorzystanych zasobów, podjętych prób i badań, jak też gigantyczne nakłady finansowe. I tłumaczy, że dla naukowców, poświęcających dekady na opracowywanie nowych terapii, optymalizacja czasu na wczesnym etapie procesu tworzenia stanowi krok milowy w tempie tworzenia nowoczesnych farmaceutyków.

Sztuczna inteligencja przyspieszy prace nad lekami

– Generatywna sztuczna inteligencja ma niesamowite osiągnięcia w tych dziedzinach, gdzie było możliwe wytrenowanie modeli AI na dużych zbiorach danych. Nadszedł czas na wykorzystanie jej potencjału w obszarze odkrywania nowych leków. Molecule.one ma udział we wprowadzeniu na rynek pierwszego modelu generatywnego dla chemii, w oparciu o największe w tej branży bazy danych CAS. Efekty tej współpracy będą widoczne w ciągu najbliższych miesięcy i lat – komentuje.

Molecule.one łączy własne know-how, m.in. generatywne modele głębokiego uczenia i platformę planowania syntezy dla chemików, ze światowej klasy kolekcją treści reakcji chemicznych należącą do CAS. Celem tych działań jest umożliwienie naukowcom szybszego dokonywania przełomowych odkryć. Molecule.one do tej pory pozyskał finansowanie w łącznej kwocie ponad 5 mln dol.