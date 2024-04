Chwila zamiast całego dnia. Sztuczna inteligencja wyręczy pracowników

Sembot AI ma ponadto wbudowany inteligentny czat, który generuje odpowiedzi na temat danej kampanii. Dzięki zaawansowanym algorytmom zajmuje się on również tzw. głęboką analizą danych z kanałów reklamowych, co pozwala podejmować decyzje dotyczące zarówno pojedynczych produktów z oferty, jak i całych kampanii. System AI potrafi również oceniać działanie konkurencji (np. sprawdza ceny podobnych produktów czy ich pozycję w systemach reklamowych). Bot ponadto automatyzuje raportowanie, co część marketerów doceni najmocniej (system prezentuje gotowe wnioski i dokumenty), generuje powiadomienia (działa jak osobista sekretarka, która przypomina o ważnych kwestiach, ale również sugeruje optymalizacje), a ponadto gromadzi zadania do wykonania i je realizuje. Ta ostatnia funkcja sprowadza się do systemu, do którego pracownicy mogą „wrzucić” uruchomione już procesy, służbową pocztę czy transkrypcję wideokonferencji. Sembot AI zasugeruje rozwiązanie każdej z kwestii (wystarczy jedno kliknięcie użytkownika, by je wykonać).

Jak do pracy wykorzystać ChatGPT

Polscy twórcy wirtualnego asystenta wciąż pracują nad rozwojem jego funkcjonalności i liczą w najbliższym czasie, że uda się „pokryć” za pomocą AI niemal 100 proc. rutynowych zadań marketera. Założyciel start-upu jest przekonany, że tego typu boty to przyszłość e-marketingu.

Co ciekawe, prace nad Sembotem AI trwały wiele lat, a nad projektem pochylał się 16-osobowy zespół specjalistów. Jednakże dzięki boomowi na systemy generatywnej sztucznej inteligencji, który zapoczątkowała z końcem roku 2022 firma OpenAI, w ostatnim czasie znacząco przyspieszyły. – Punktem przełomowym było upublicznienie ChataGPT, czyli pierwszego narzędzia dającego masowy dostęp do sztucznej inteligencji. Za nim jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne projekty bazujące na AI. Stąd niemal natychmiastowa decyzja, by Sembot stał się firmą typu „AI first” – wspomina Bartosz Ferenc.