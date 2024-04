Polska elektrownia wodna nie musi mieć tamy

Największy popyt na tę technologię będzie w krajach, gdzie są duże rzeki, a dostęp do prądu jest ograniczony, np. Amazonia. Tam każda wioska ma agregat zasilany dieslem. To bardzo kosztowne. Ale można to też instalować na Wiśle czy Odrze.

Rzekami nizinnymi odbywa się ruch statków czy barek, płyną też różne zanieczyszczenia, np. kawałki drewna. Nie jest to zagrożenie dla takich farm?

Oczywiście, nie można tamować szlaków żeglugowych i trzeba oznaczać instalacje za pomocą np. specjalnych boi. Przed płynącymi śmieciami staramy się zabezpieczyć, najgorsza jest płynąca trawa, która potrafi oblepić liny utrzymujące urządzenie. Trzeba je po prostu co jakiś czas czyścić.

Co dalej z waszym projektem?

Rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami, którzy mogliby objąć do 20 proc. udziałów, ale wolelibyśmy otrzymać dofinansowanie – ubiegamy się o kolejne w NCBiR, a także w PARP. Mamy prototyp badawczy, ale potrzebujemy pieniędzy na gotowe urządzenie działające już na stałe w rzece, najlepiej farmę z 20 modułami. To kwestia 20 mln zł, ale w produkcji seryjnej byłoby to bardzo tanie. Chcemy, by pierwsza taka instalacja pracowała już w przyszłym roku.