Historia zdrowia każdego w jednym pliku. Firma z Warszawy chce zlikwidować kolejki

Synektik – polska firma z obszaru technologii e-zdrowia, dostawca rozwiązań informatycznych dla szpitali – ma plan na wprowadzenie rodzimej opieki medycznej na nowy poziom. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka wystartowała z serwisem Zbadani.pl, który ma być z jednej strony „cyfrową teczką” danych o pacjencie i jego chorobach, ale też platformą do komunikacji ze specjalistami.

Warszawska firma, która specjalizuje się w medycynie nuklearnej, diagnostyce obrazowej czy systemach robotycznych stosowanych w chirurgii, uważa, że jej najnowsze rozwiązanie pozwoli pacjentom na omijanie kolejek w placówkach służby zdrowia.

Asystent AI doradzi przez smartfona

Innowacyjny projekt ma być sposobem na połączenie pacjenta z placówkami medycznymi i specjalistami z całego świata – w sposób przejrzysty i bezpieczny. W firmie Synektik przekonują, iż platforma daje możliwość zapisywania i przechowywania w chmurze wyników badań medycznych (np. zdjęć RTG i obrazów USG, wyników badań rezonansowych, tomografii komputerowej czy zwykłej diagnostyki laboratoryjnej) – zarówno pacjenta, jak i jego bliskich. To tzw. Cyfrowa Teczka Pacjenta. Co istotne, są one dostępne w każdym momencie, z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć w ręku smartfon lub skorzystać z komputera.

Pacjent może za pomocą linku w prosty sposób udostępnić wszystkie te informacje lekarzowi. I w taki sam sposób może też otrzymać szybką diagnozę. Nie jest problemem skonsultowanie konkretnego przypadku z kilkoma specjalistami. Co więcej, dzięki zaszytej w ten serwis sztucznej inteligencji użytkownik może dostać cenne podpowiedzi. Algorytm może wskazać więc m.in., z jakim specjalistą warto się skonsultować albo pod jakim kątem warto się przebadać. System AI ma stopniowo przekształcić się w inteligentnego asystenta medycznego każdego z użytkowników (w przyszłości pojawią się funkcje, które pozwolą na uzyskanie szybkiego opisu badania obrazowego za pomocą algorytmów). A na tym nie koniec nowatorskich rozwiązań – w ramach platformy Zbadani.pl działa bowiem aplikacja Syndose, która służy do monitorowania, rejestrowania i raportowania dawek promieniowania jonizującego, a także apka WOW, przeznaczona do wydawania wyników obrazowych online.