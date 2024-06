Nowa fryzura prosto z aplikacji. Nowe technologie wchodzą do salonów fryzjerskich

Za nowatorskim rozwiązaniem stoi Hollywood Hair, warszawska firma specjalizująca się w przedłużaniu włosów. Jak przekonują w spółce, to jedyne tego typu oprogramowanie na rodzimym rynku beauty. Czy aplikacja podbije salony urody nad Wisłą?

Eksperymentowanie ze stylem i wyglądem

Hollywood Hair (HH) to marka stworzona przez Klaudię Duszyńską, businesswoman z 10-letnim doświadczeniem w biznesie. Przed rozpoczęciem działalności w branży przedłużania włosów prowadziła firmę modową Impress Me, która posiadała ogólnopolską sieć sklepów i własną szwalnię. Teraz ma plan, by swoimi salonami podbić nie tylko rodzimy rynek, ale również inne kraje. W globalnej ekspansji ma pomóc aplikacja. Narzędzie to pozwala w sposób całkowicie wirtualny przedłużyć włosy – na ekranie smartfona, dzięki inteligentnym algorytmom AI oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR), użytkowniczki będą mogły zobaczyć docelowy efekt, z każdej strony.

Klaudia Duszyńska liczy, że aplikacja mobilna Hollywood Hair podbije rynek. Nie ma bowiem na nim rozwiązań, które łączą tak różne funkcje jak rezerwacja wizyt, konsultacje online, wirtualne przedłużanie włosów i sklep, a wszystko na tzw. jeden klik w telefonie. – Dzięki innowacyjnemu narzędziu każda kobieta może eksperymentować z własnym stylem i wyglądem. Nasza aplikacja przeszła pomyślnie wszystkie testy i już możemy oddać ją w ręce użytkowników. To swego rodzaju rewolucja na rynku salonów beauty. Dzięki zastosowaniu AR można nie tylko wirtualnie przedłużyć włosy, ale także zmienić ich kolor czy strukturę, a potem obejrzeć ten efekt w aplikacji w czasie rzeczywistym – mówi Duszyńska. I podkreśla, że obecnie wiele firm świadczących usługi w tej branży korzysta z gotowych platform (głównie rezerwacyjnych) i nie tworzy własnych narzędzi.

– My się wyłamaliśmy i jestem przekonana, że była to właściwa decyzja – zaznacza założycielka Hollywood Hair.