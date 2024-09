Firma stawia sobie ambitne cele, chce odpowiedzieć bowiem na liczne wyzwania, na które wskazuje OECD, a jakie stają przez służbą zdrowia.

AI odpowie na pytania i umówi wizytę

Jednym z najpoważniejszych problemów jest pogłębiający się niedobór kadry medycznej. Zgodnie z raportem OECD „Health at a Glance 2023” na każdy tysiąc mieszkańców w naszym kraju przypada zaledwie 3,4 praktykującego lekarza (średnia dla krajów OECD wynosi 3,7). Z kolei, jak wylicza Główny Urząd Statystyczny, nasz kraj stoi w obliczu braku ok. 50 tys. lekarzy. To m.in. właśnie ów niedobór prowadzi do wydłużających się kolejek, ograniczenia dostępności specjalistów oraz przeciążenia obecnie pracujących medyków. O skali wyzwań mówią choćby dane Polskiej Akademii Nauk, z których wynika, że odsetek lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nad Wisłą jest alarmująco niski (w 2020 r. wynosił on zaledwie 9 proc., gdy średnia unijna sięgała 20 proc.). Kluczem do przeskoczenia tych poważnych barier jest optymalizacja wykorzystania czasu personelu medycznego poprzez odciążenie go od zadań pomocniczych i administracyjnych. I tu świetnie mogą sprawdzić się nowatorskie technologie wykorzystujące AI.

Takie remedium na braki kadrowe ma też eGabinet. Voicebot start-upu usprawnia zarządzanie kontaktem z pacjentami. Jak wyjaśnia Strychalski, dzięki temu systemowi placówki będą mogły efektywnie obsługiwać interakcje, takie jak potwierdzanie lub odwołanie wizyt, przypomnienia oraz obsługę zapytań – zarówno głosowych, jak i tekstowych.

– Po wdrożeniu, bot automatyzuje kluczowe procesy. Znacząco usprawni cały proces kontaktu pacjenta z lekarzem, przejmując na siebie potrzebne, acz czasochłonne zadania. Chociaż na rynku istnieją już podobne rozwiązania, jak chociażby Talkie.ai, my podeszliśmy do tematu w sposób holistyczny. Nasz bot jest w pełni zintegrowany z platformą do zarządzania placówką, tworząc tym samym samowystarczalny ekosystem, który nie tylko ułatwia komunikację, ale również optymalizuje zarządzanie i nadzór nad całym procesem obsługi pacjenta – komentuje prezes eGabinetu. I dodaje, że rozwiązanie tego typu jest w stanie zaoszczędzić personelowi medycznemu nawet kilkadziesiąt godzin pracy tygodniowo.

Poza eGabinetem i wspomnianym Talkie.ai jeszcze kilka innych start-upów nad Wisłą sięga po zaawansowane boty, które mają usprawnić działania rejestracji medycznej. Wystarczy wspomnieć m.in. o takich firmach jak Apifonica czy Medidesk.