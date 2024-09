Polski bot znajdzie pracę, pomoże z CV i doradzi studia

– Mamy świadomość tego, że nie wszyscy są jeszcze przekonani do korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji, więc zaoferowaliśmy również bardziej tradycyjną metodę konsultacji – mówi Tankielun. – Generalnie, naszym założeniem było udostępnienie rozwiązania czyniącego doradztwo zawodowe i profilowanie swojej kariery znacznie szerzej dostępnym i łatwo osiągalnym, również dla osób, które z wielu względów – jak choćby niepełnosprawność, neuroaktywność czy sytuacja finansowa – nie mogą sobie na nie pozwolić – kontynuuje.

Sztuczna inteligencja podpowie, gdzie iść na studia

Z darmowego dostępu do Jobbli skorzystało już przeszło 40 tys. użytkowników. Jak wyjaśnia Tankielun, inicjatywa ma na celu wspierać różne grupy na wielu etapach kariery. I tak młodym osobom – w tym głównie maturzystom – ma pozwolić lepiej rozpoznać swój potencjał i wesprzeć w dokonaniu właściwego wyboru kierunku studiów, a docelowo drogi zawodowej. To niezmiernie ważne, bo obecnie, jak wynika z badań Politechniki Wrocławskiej i Instytutu Badawczego IPC, ledwie nieco ponad połowa młodych osób ma plan lub pomysł na to, czym chce się zająć po ukończeniu szkoły.

W Pola.AI twierdzą, że Jobbli świetnie sprawdzi się też w pomaganiu osobom, które rozważają zmianę pracy lub chcą dokonać przebranżowienia. Kolejny aspekt to nieudane przebranżowienia. – Czytałem analizę firmy Bulldogjob, z której wynikało, że tylko 40 proc. uczestników tzw. bootcampów odnajduje następnie pracę w IT. Z moich osobistych kalkulacji wynika natomiast, że obecnie tylko jedna na dziesięć osób trafia z przebranżowieniem. Głównie dlatego, że motywacją jest często chęć podążenia w modnym, nierzadko dobrze płatnym kierunku, ale bez sprawdzenia, czy mamy szansę dopasować się do tej profesji – komentuje Wojciech Majeran, drugi z pomysłodawców platformy AI.

Jobbli pojawia się na rynku w ważnym momencie. Jak dowodzi przeprowadzone niedawno badanie Pracuj.pl, ponad połowa aktywnych zawodowo Polaków rozważa bowiem zmianę branży lub deklaruje chęć pozostania w niej, lecz po „przejściu” do innej specjalizacji. Z kolei analiza przeprowadzona przez serwis Aplikuj.pl pokazuje, iż aż 70 proc. zatrudnionych pracuje na stanowiskach zupełnie niezwiązanych z ich wykształceniem. Potencjał dla Jobbli jest więc ogromny.