Jak zbadać zadowolenie pracowników?

– W miarę rozwoju technologii i wzrostu dostępności wysokiej jakości danych oraz mocy obliczeniowej AI będzie się stale poprawiać. Już teraz widzimy, jak te narzędzia przyczyniają się do obniżenia kosztów, oszczędności finansowych czy wzrostu jakości działań. To wszystko przekłada się na wyższe przychody przedsiębiorstw w różnych sektorach i do tej pory nie znalazłem branży, w której AI by nie miała sensu – mówi Radosław Mechło, head of AI w BUZZcenter.

Jego zdaniem technologia ta będzie nadal ewoluować. – Będzie miała coraz mniej wad i za chwilę niedokładność czy brak zrozumienia w wynikach będą tylko wspomnieniem – podkreśla.

Przebadane firmy w naszym kraju oceniają dziś swoją gotowość do wdrożenia sztucznej inteligencji na 2,87 w 5-punktowej skali. A to sugeruje umiarkowany poziom przygotowania. Miejsc do poprawy jest sporo – w zakresie wyzwań związanych z reorganizacją procesów średnia ocena wyniosła 3,49, za w kontekście ryzyk prawnych – 3,36. Analitycy przekonują, iż to świadczy o tym, iż przedsiębiorstwa w Polsce muszą podjąć dodatkowe kroki, aby odpowiednio wdrożyć tego typu technologie – od zmian w tzw. zarządzaniu zmianą wewnątrz firmy, po szkolenia i oswajanie pracowników z AI.