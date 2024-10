Kryształowa kula dla biznesu. Narzędzie tej polskiej fimy przewidzi skutki decyzji

– Łatwo więc określić zwrot z takiej inwestycji – przekonuje Jacek Klimek. – Ich zastosowanie pozwala lepiej zrozumieć rynek, zwiększyć efektywność i zyskać przewagę konkurencyjną – kontynuuje ekspert. I podkreśla, że ChatGPT zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w wielu sferach życia.

– Choć to inny rozdział wiedzy z zakresu AI niż modele predykcyjne – zastrzega.

Spółka z Torunia działa w branży od 2017 r. Rynek zaawansowanego modelowania predykcyjnego, którego część Morai zamierza sobie wykroić, jest niezwykle perspektywiczny i szybko rośnie. Z danych Fortune Business Insights wynika, iż globalnie wyceniano go w minionym roku na przeszło 14,7 mld dol. Szacuje się, że w br. jego wartość skoczy już do ponad 18 mld dol. Analitycy prognozują, że w perspektywie 2032 r. sektor ten będzie już wyceniany na 95,3 mld dol. To oznacza, że w perspektywie kolejnych 28 lat wartość rynku modelowania predykcyjnego AI będzie rosła w imponującym tempie co najmniej 23 proc. rocznie.