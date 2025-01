Oko zamiast gotówki i dowodu. Wystarczy spojrzenie, by zapłacić w sklepie czy tramwaju

PayEye zaczynał lokalnie – pierwsze wdrożenia start-up realizował bowiem właśnie w stolicy Dolnego Śląska oraz okolicznych miejscowościach (technologię zastosowano m.in. we wrocławskim Aquaparku, MPK Wrocław, kinie Nowe Horyzonty czy w obiekcie AC Hotel by Marriott Wrocław). Teraz firma nie ukrywa, że ma globalne ambicje.

PayEye trafia do sklepów

Wrocławska spółka rozwija płatności oparte na dwóch rodzajach biometrii: tęczówki oka i twarzy. Start-up podkreśla, że jest pierwszym podmiotem na świecie, któremu udało się wprowadzić (już w 2022 r.) usługi płatnicze wykorzystujące takie rozwiązanie. Przy tym firma dysponuje również certyfikatem PCI dla swojego terminala, dzięki czemu może on przyjmować też tradycyjne płatności kartami i portfelami cyfrowymi, jak Google Pay czy Apple Pay.

Z rozwiązań PayEye korzysta coraz więcej partnerów, w tym tych ogólnopolskich. Wystarczy wspomnieć o pilotażu realizowanym we współpracy z Planet Pay, w ramach którego taka nowatorska forma płatności za zakupy zawitała do salonów Empik (m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie). Co należy zaznaczyć, to pierwszy w Europie pilotaż płatności biometrycznych w ramach programu Mastercard Biometric Checkout. Jak mówiła przy tej okazji szefowa Grupy Empik Ewa Szmidt, bezpieczeństwo i wygoda zakupów, jaką zapewnia biometria, to już nie przyszłość, a teraźniejszość płatności w handlu.

Do takiego samego wniosku zapewne doszli również twórcy jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych nad Wisłą. Chodzi o powstały w 1993 r. brand Diverse. Sieć sklepów, będących częścią gdańskiej spółki ETOS, rozpoczęła właśnie współpracę z PayEye. W wybranych placówkach już pojawiły się nowoczesne, multifunkcyjne terminale eyepos. Krystian Kulczycki nie ukrywa, że to dobra wiadomość, bo technologia start-upu zawita do kolejnej sieci. – Nasze terminale eyepos wprowadzą do sklepów nową jakość, umożliwiając szybsze i bardziej komfortowe dokonywanie płatności bezgotówkowych – dodaje.

Jak podaje Malwina Wasilewska, dyrektor sprzedaży Diverse, innowacyjne terminale uruchomiono już w dziesięciu sklepach stacjonarnych tej marki w największych miastach w naszym kraju. I na tym nie koniec, gdyż obie firmy zapowiedziały już, iż są otwarte są na dalszy rozwój współpracy. Tym bardziej że jak wynika z ostatnich badań, 72 proc. konsumentów na świecie woli już uwierzytelnianie biometryczne od tradycyjnego zabezpieczenia PIN.