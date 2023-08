Sprzedaż smartfonów w kryzysie. Porażka iPhone`ów, tajemniczy wygrany z Chin

Można natomiast powiedzieć, że po tym jak marka Vivo zaczęła exodus z Europy, drugi kwartał 2023 r. na rynku smartfonów należał do Transsion. Pierwszy raz ta mało znana w Europie chińska firma została zakwalifikowana przez IDC do pięciu największych producentów smartfonów na świecie. Transsion to nazwa firmy produkującej aparaty różnych marek, takich jak Itel, Tecno i Infinix. W Polsce pojawiła się w ub.r. Choć danych dla naszego kraju IDC od pewnego czasu nie pokazuje (zrezygnowano z zespołu w Polsce), to nie należy się spodziewać, aby Transsion miał u nas już duży udział w rynku. Firmę tę najlepiej znają mieszkańcy Afryki.

W sumie w pierwszym półroczu br. producenci mogli dostarczyć na rynek 534 mln nowych smartfonów, o ponad 11 proc. mniej niż w tym samym okresie 2022 r. Telefonów produkuje się mniej, ponieważ za sprawą pandemicznej paniki wywołanej zastojami produkcji mikroczipów zapasy urządzeń są większe niż popyt na nie – uważają analitycy IDC. Po tym jak obniżyli prognozę, sądzą, że dostawy smartfonów w br. sięgną 1,17 mld, o 3,2 proc. mniej niż w 2022 r. Druga połowa roku ma być lepsza.

Mniej smartfonów przez CO2?

Pod koniec 2021 r. firma doradcza Deloitte prognozowała, że smartfony staną się trwalsze, a co za tym idzie, będą rzadziej wymieniane. Wiązała to zjawisko z celowym działaniem producentów, aby zminimalizować tzw. ślad węglowy pozostawiany przez te urządzenia. W 2022 r. – wg obliczeń Deloitte Global – smartfony jako najpopularniejsze konsumenckie urządzenia elektroniczne odpowiadać miały za 146 mln ton dwutlenku węgla wypuszczonego do atmosfery. Wprawdzie liczba ta miała stanowić mniej niż pół procent ogólnej emisji tego gazu, ale wedle doradców i tak warto ją zmniejszyć. Głównym źródłem emisji CO2 ze strony sektora są smartfony nowe. Ich produkcja, dostarczenie i używanie w pierwszym roku odpowiadać mają za 83 proc. emisji gazu. Za 11 proc. emisji odpowiadają bardziej długotrwali użytkownicy aparatów, za 4 proc. – proces ich renowacji, a za 1 proc. utylizacja. Odświeżone telefony stanowią na razie niewielką część obrotu. Spadki sprzedaży nowych urządzeń są pochodną wzrostu cen i malejącej siły nabywczej użytkowników. ∑