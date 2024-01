Chodzi o przycisk z logo Windows, który służył do rozwijania menu systemowego. W nowych komputerach taki skrót ma całkowicie zniknąć z klawiatury. Ale nie oznacza to, że stacjonarne PC i laptopy będą miały jeden przycisk mniej. W to miejsce ma pojawić się bowiem inny. Microsoft chce do nowego klawisza przypisać asystenta AI. Chodzi o system sztucznej inteligencji Copilot.

Zmiana klawiatury po trzech dekadach

Zmiana jest znacząca, a dla niektórych wręcz rewolucyjna. Układ klawiaturowy, z którym mamy obecnie do czynienia, jest z nami od trzech dekad. To właśnie w 1994 r. – wraz z debiutem modelu Natural Keyboard – pojawiły się klawisze: Windows oraz „menu”. Drugi, który rozwija menu kontekstowe, zastępując w tym zadaniu prawy przycisk myszy, przez niektórych producentów PC już od pewnego czasu jest pomijany.

Yusuf Mehdi, wiceprezes Microsoftu, na blogu firmowym podał, że zmiany mają ułatwić użytkownikom odnaleźć się w świecie, gdzie systemy AI zaczynają odgrywać coraz większą rolę. – Klawisz Copilot po naciśnięciu wywoła on asystenta w Windowsie, a obsługa Copilota w codziennym użytkowaniu będzie o wiele łatwiejsza – przekonuje Mehdi.

Nadchodzi Copilot

Nowe klawiatury komputerowe mają być pokazane już w przyszłym tygodniu na odbywających się w Las Vegas targach elektroniki konsumenckiej CES. Wszystko wskazuje na to, że przycisk Copilot będzie znajdował się na klawiaturze między prawym klawiszem Alt a Ctrl. Na rynkach, gdzie Copilot nie jest jeszcze w pełni dostępny, skrót do asystenta AI nie będzie funkcjonował zgodnie z przeznaczeniem. Jak podał serwis The Verge podaje, w tej sytuacji uruchomi się jednak „windowsowa wyszukiwarka”. – To kolejny przełomowy moment w historii Windows – komentuje wiceprezes Microsoftu i podkreśla, że teraz Copilot stanie się dla użytkowników pecetów bramą do świata sztucznej inteligencji.