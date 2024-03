Najdziwniejszy pojazd świata jest sterowany myślami. Sposób na zatłoczone miasta?

Skuter i gry wideo

Uni-One ma być jednym z hitów targów SXSW. To także debiut pojazdu w USA. Samobalansujące tzw. urządzenie mobilne Hondy, obsługiwane całkowicie bez użycia rąk (można mu wydawać komendy głosowe), napędzane jest autorskim systemem HOT DS (Honda Omni Traction Drive System). Skuter może poruszać się w dowolnym kierunku i jest w stanie przewozić pasażerów ważących do ok. 110 kg. W praktyce sprzęt miałby służyć jednak nie do transportu, lecz rozrywki. Fotel stosowany mógłby być w nowoczesnych grach wideo. Na razie Honda proponuje – za pośrednictwem gogli VR – symulację unoszenia się w powietrzu i jazdę po tzw. rynnie.