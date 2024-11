Drugie życie starych telefonów. Jak na nich zarobić albo kreatywnie wykorzystać

Telefony komórkowe zmieniamy często. W Polsce, według badania Kantar z 2022 roku, 80 proc. użytkowników kupuje nowe urządzenie co dwa lata, a 60 proc. korzysta z nich krócej niż 1,5 roku.

Natomiast z ankiety przeprowadzonej przez Nevis Security wśród członków Linkedin z różnych krajów, wynika, że 62 proc. użytkowników wymienia smartfony co cztery lata, co oznacza, że pomijają w tym czasie od dwóch do czterech generacji telefonów. Oczywiście, nie ma takiej konieczności, by podążać za modą. Natomiast warto zmienić telefon, gdy nie otrzymuje już najnowszych aktualizacji i zabezpieczeń systemu.

Jednak niezależnie od tego, czy wymiana urządzenia następuje co dwa czy cztery lata, w szufladach z biegiem czasu gromadzą się stare egzemplarze. Co z nimi robić? Można je wyrzucić do elektrośmieci, ale też kreatywnie wykorzystać w codziennym życiu, a nawet na nich zarobić.

Zupełnie nowa rola

Stare smartfony po zakończeniu ich użytkowania mogą zyskać drugie życie i pełnić użyteczne funkcje. Można je wykorzystać na wiele sposobów. Oto kilka z nich.

∑ Nawigacja samochodowa (lub rowerowa). Wystarczy pobrać aplikację nawigacyjną i zamontować stary telefon w samochodzie czy na rowerze. Wiele aplikacji GPS umożliwia pobieranie map offline (np. Maps.me, OsmAnd), nawigacja taka nie wymaga więc połączenia z internetem.