Pielucha dla heavymetalowców wyprzedała się w 24 godziny. Idealna na koncert

Koncerty często należą do najlepszych chwil w życiu, zwłaszcza jeśli uda się zdobyć świetne miejsce blisko sceny. Często jednak, aby zdobyć takie miejsce, trzeba dotrzeć na miejsce koncertu na wiele godzin przed rozpoczęciem. Oczywiście nie da się uniknąć funkcji fizjologicznych, a choć czasami przyjaciel może zająć twoje miejsce, wyjście do toalety często oznacza ryzyko utraty idealnej pozycji na koncercie.

„Na szczęście Liquid Death, we współpracy z marką Depend, stworzyli idealny produkt na taką sytuację, który z humorem nazwali „Pit Diaper” (dosłownie: pielucha do moshu, rodzaju tańca na koncertach zespołów heavy metal - red.)” – informuje portal, dodając jednak, że 75 dolarów to niemało by wyglądać jak „metalowy bobas”.

Jak działa Pit Diaper?

Pielucha zawiera „przetworzoną wodę Liquid Death”, która neutralizuje wszelkie nieprzyjemne zapachy, jakie mogłyby wydostać się z wnętrza ubrania. Co więcej, zapewnia pełną ochronę przed przeciekaniem, niezależnie od tego, jak intensywnie się porusza używająca jej osoba, co oznacza, że może szaleć w moshu do woli.

Koniec z kolejkami do toalety i związanymi z tym dodatkowymi „atrakcjami”, no i koniec z przerwami w dobrej koncertowej zabawie – zapewnia UniladTech.

Media społecznościowe uznały, że produkt jest jednocześnie pomysłowy i absurdalny. „Jako 50-latek, który wciąż często bywa w moshu, mogę tylko powiedzieć, że nie mogę się doczekać, aż kupię te pieluchy w moim lokalnym CVS (sieć aptek w USA – red.)” - napisał jeden użytkownik, podczas gdy inny zaproponował: „Czy możecie teraz stworzyć wersję Sh*t Diaper?”

Większość jest jednak zdania, że ten produkt – na pierwszy rzut oka dość absurdalny - ma spore szanse na powodzenie rynkowe.