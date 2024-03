Nvidia stworzyła najpotężniejszy chip. Ma zrewolucjonizować sztuczną inteligencję

Ów chip najnowszej generacji, nazwany na cześć statystyka Davida Blackwella, ma mieć niebywałe wręcz możliwości. Huang określił je jako „wręcz rewolucyjne”. – Chip Blackwell jest dwukrotnie szybszy niż poprzednik – Hopper. I co kluczowe, prowadzi obliczenia w sieci – zaznacza szef Nvidii.

Jakiej mocy jest potężny chip Nvidii

To jeszcze bardziej zwiększa jego prędkość. Jeśli chodzi o moc, to Hopper dysponował ją na poziomie 4 PFLOPS w zadaniach AI. Nowy układ ma natomiast wydajność 20 PFLOPS.

Dotychczasowy układ Hopper, czyli model H100, to dziś jeden z kluczowych podzespołów napędzających dynamiczny rozwój rynku AI. Blackwell to kolejny krok, a właściwie skok. Jak tłumaczył Huang podczas konferencji GPU Technology Conference (GTC) w San Jose, najnowszy półprzewodnik będzie tak zaawansowany, że będzie w stanie generować wideo 3D na podstawie polecenia głosowego. Aby porównać obie technologie można wskazać, iż Hopper zawiera 80 mld tranzystorów. Blackweel – aż 208 mld.

Zmarnowana szansa Apple

W tym półprzewodnikowym wyścigu Nvidia wychodzi na prowadzenie. Ale to Apple miał szansę wyskoczyć przed szereg. Jak donosił ostatnio Bloomberg, w u producenta iPhone`ów działał specjalny zespół „ds. krzemu”, który pracował nad projektem określanym jako "mózg sztucznej inteligencji". Chodziło o układ dla samochodu Apple. Ten miał liczyć aż 536 mld tranzystorów. To tyle co cztery najpotężniejsze obecnie układy SoC M2 Ultra (zawierają po 134 mld tranzystorów). Gdyby to przedsięwzięcie wypaliło, koncern z Cupertino stworzyłby całkowicie przełomowe rozwiązanie - rekordowy układ scalony. Koncept jednak – wedle nieoficjalnych informacji – trafi jednak do szuflady, wraz z projektem elektrycznego auta z logo nadgryzionego jabłka.