Google chce wypchnąć Chińczyków z Polski. To będzie smartfonowa wojna

Z danych operatora wynika, że w I kwartale br. w naszym kraju najlepiej sprzedawały się telefony Samsunga (modele Galaxy A14, Galaxy A25 i Galaxy A54 5G), Realme (seria 11 5G) oraz Xiaomi (Redmi 12).

– Generalnie Apple, Motorola, Realme, Samsung i Xiaomi to najsilniejsi producenci na polskim rynku – dodaje rzecznik prasowy Play.

Czas na Polskę i Czechy

Google w Polsce uruchomił własny sklep internetowy. Ze sprzedażą w tym samym czasie debiutuje też w Czechach (firma swoje telefony sprzedaje na większości największych rynków europejskich). W Google Store zaoferuje nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia – na początek będą to słuchawki i akcesoria. – Ale plan jest taki, by stopniowo powiększać rodzinę produktów Google’a w krajowej ofercie o smartwatche, tablety i inne akcesoria. Docelowo chcemy wprowadzić do Polski cały nasz ekosystem produktów – zapowiada Michiel van Eldik.

Spytaliśmy, dlaczego koncern rusza z oficjalną sprzedażą swoich smartfonów w naszym kraju dopiero teraz. Jak zaznacza van Eldik, sprzedaż hardware’u to biznes wymagający czasu na rozwój. – W innych krajach zaczęliśmy kilka lat temu i powoli poszerzaliśmy swój zasięg. Na początku był to swojego rodzaju „proof of concept”, który miał zweryfikować potencjał sprzedaży smartfonów w Europie. Startowaliśmy ledwie w kilku krajach – w W. Brytanii i Niemczech, a potem doszły Francja i kraje skandynawskie. Budowaliśmy udział rynkowy na dwucyfrowym poziomie. Teraz czas na następne rynki – wyjaśnia nasz rozmówca.

Rynek smartfonów wychodzi ze spowolnienia. I kwartał br. przyniósł globalnie 10-proc. wzrosty sprzedaży – podaje Canalys. W Europie było to 6 proc.