Kto walczy z ChatGPT

Zademonstrowano również zupełnie nową funkcjonalność bota – GPT-4o potrafi bowiem rozpoznawać i nazywać emocje na podstawie obserwacji twarzy przez kamerę. Podczas konferencji przedstawiono uśmiechniętą twarz jednego z przedstawicieli OpenAI, a sztuczna inteligencja zapytała, dlaczego się cieszy. Jak podkreśla Marcin Stypuła, to kolejna forma asystenta głosowego. – Na ten moment wydaje się, że najbardziej zaawansowana – zaznacza.

Rywale OpenAI mogą mieć powody do obaw. Tym bardziej że firma nawiązała też współpracę z Apple’em. Wdrożyła aplikację ChatGPT na komputery Mac, oferuje aplikacje z chatbotem na iPhone’ach oraz iPadach (jeszcze w br. podobne rozwiązania pojawią się na pecetach z systemem Windows). A to dopiero wstęp do bliższego sojuszu OpenAI z koncernem z logo nadgryzionego jabłka. Gigant z Cupertino w czerwcu na swojej corocznej konferencji WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) ogłosi bowiem kooperację ze spółką Altmana. Jej efektem będzie mariaż asystenta Siri z popularnym chatbotem od OpenAI. Szczegóły wejścia ChatGPT do iPhone’ów na razie nie są znane, ale nieoficjalnie mówi się, że bot pojawi się w wersji systemu iOS18.

Kierujący Apple’em Tim Cook wcześniej prowadził podobne negocjacje z Google’em, ale finalnie rozmowy te nie zakończyły się porozumieniem. Tym bardziej że producent Androida to bezpośredni rywal dla należącego do Apple’a systemu iOS.

Google na rynku AI to największy konkurent dla wspieranej przez Microsoft spółki OpenAI. Swoje rozwiązania z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji rozwijają też Meta czy europejscy gracze, jak francuski Mistral czy niemiecki Aleph Alpha. Próbują gonić lidera, ale nie jest to proste, czego dowodzi przypadek amerykańskiego start-upu Anthropic. Jego bot Claude spotkał się z dość chłodnym przyjęciem na iOS. Jak podaje serwis TechCrunch, chociaż aplikacja oferuje tę samą funkcjonalność, co jej wersja internetowa, a także możliwość synchronizacji historii i przesyłania zdjęć, w pierwszym tygodniu jej istnienia na całym świecie pobrano ją łącznie ledwie 157 tys. razy. Dla porównania ChatGPT w ciągu pierwszych pięciu dni od premiery w USA odnotował 480 tys. instalacji na iOS. Według danych firmy analitycznej Appfigures najwyższa pozycja, jaką Claude osiągnął wśród najpopularniejszych bezpłatnych apek na iPhone’a w USA, to 55. miejsce (miało to miejsce 4 maja). Dziś jednak aplikacji próżno już szukać na tej liście.