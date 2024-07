Ma to potwierdzić Europejska Agencja Kosmiczna, która rozpocznie misję Hera w październiku 2024 r. Jej sonda ma dotrzeć do systemu Didymos w 2026 r. i zbadać skutki uderzenia Amerykanów.

NASA opracowuje również teleskop kosmiczny Near-EarthObject Surveyor, którego zadaniem jest wyszukiwanie niebezpiecznych asteroid w Układzie Słonecznym. Naukowcy uspokajają, że istniejący już system JPL Sentry uwzględnia około 95 proc. potężnych asteroid w odległości 50 mln km od Ziemi i żadna z już odkrytych nie zagraża naszej planecie. Przynajmniej w ciągu najbliższych 100 lat.

Niewielkie szanse ma na to np. asteroida Bennu, z której niedawno pobrano próbki. NASA, która śledzi obiekt od 25 lat, oblicza, że do zderzenia mogłoby dojść 24 września 2182 r., ale prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej kosmicznej kolizji, wynosi 1 do 2700 (0,037 proc.). Gdyby doszło do zderzenia asteroidy Bennu z Ziemią, moc wybuchu wynosiłaby ok. 1200 megaton (najpotężniejsza dotąd zdetonowana bomba wodorowa, radziecka car-bomba, miała moc ok. 50 megaton). Na szczęście będziemy już na to gotowi. Coraz więcej więc wskazuje, że ludzkość jednak nie podzieli losu dinozaurów.