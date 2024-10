To miał być pogromca Google’a. Teraz ma poważne kłopoty

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyszukiwarek, które w dużym stopniu opierają się na wyszukiwaniu słów kluczowych i wzorcach zachowań użytkowników, Perplexity wykorzystuje nowe techniki przetwarzania języka naturalnego (NLP), by lepiej rozumieć kontekst pytań. W odróżnieniu od niektórych rywali narzędzie firmy jest szkolone tylko na najnowszych danych, a przy odpowiedziach cytuje źródła, co ma zapobiec konieczności weryfikowania każdego podanego faktu. Perplexity z miesiąca na miesiąc zyskuje na popularności. Obecnie otrzymuje około 15 mln zapytań dziennie. – W świecie, w którym każdy otrzymuje odpowiedzi i nie musi klikać linków, największym przegranym jest Google – mówi Aravind Srinivas, stojący na czele start-upu.

Srinivas to były pracownik Google’a (a konkretnie jego spółki DeepMind w Londynie) i OpenAI, firmy, która stworzyła bijący rekordy popularności ChatGPT. Perplexity założył w sierpniu 2022 r. wraz z trzema kolegami z Google’a. Byli to Denis Yarats, Johnny Ho i Andy Konwinski. Połączyli siły, aby opracować nowe podejście do wyszukiwania przy użyciu AI. Punktem zwrotnym dla firmy było pozyskanie potężnych udziałowców, jak Amazon i Nvidia. – Jesteśmy w wyjątkowym momencie w historii – mówi Srinivas. – Najlepsza technologia zawsze znajdowała się w Google’u, a Google zbudował cały biznes wokół dziesięciu niebieskich linków. Ale teraz jest Anthropic, jest OpenAI, jest LLama Mety. Narzędzia AI do tworzenia silnika odpowiedzi istnieją teraz poza Google’em.

Czytaj więcej Globalne Interesy Koszmar „Grandpa Google”. Młodsi użytkownicy mogą porzucić wyszukiwarkę Kierownictwo Google uważa, że sukces jest niepewny, a firma stoi w obliczu wielkich zagrożeń jak rosnąca konkurencja, największe od 25 lat postępowanie antymonopolowe czy ignorowanie przez najmłodszych użytkowników internetu.

Co ciekawe, Srinivas dorastał w Madras w południowoindyjskim stanie Tamil Nadu, tam, gdzie Sundar Pichai, szef Google’a, któremu rzuca wyzwanie i którego zawsze podziwiał. Srinivas jest jednak 22 lata młodszy.

Jednak Google nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Usprawnia swoją wyszukiwarkę, by stawić czoła nowym rywalom i Microsoftowi z jego Bingiem i wsparciem ze strony OpenAI. Wprowadza do swojej oferty sztuczną inteligencję o nazwie Gemini. – Narzędzia wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji firm OpenAI i Perplexity wywierają presję na Google’u, aby był lepszy w swojej własnej grze – ocenia sytuację Kingsley Crane, analityk Canaccord Genuity, cytowany przez Agencję Reuters.

Media kontra wyszukiwarka

Nie tylko rywale AI stanowią zagrożenie dla Perplexity. Na drodze do sukcesu firmy Srinivasa stanęły poważne wątpliwości wobec modelu biznesowego. W pozwie złożonym przed tygodniem w Nowym Jorku należące do News Corp. Ruperta Murdocha spółki „Dow Jones” i „New York Post” oskarżyły start-up o „bezczelny plan kradzieży”. Perplexity miało „zaangażować się w ogromną ilość nielegalnego kopiowania” pracy dziennikarzy i naruszanie praw autorskich. Treści pozyskiwane z mediów są potrzebne firmie do szkolenia sztucznej inteligencji i udzielania odpowiedzi. Mediom nie wystarczą linki, chcą zapłaty i twierdzą, że Perplexity ignoruje zaproszenia do negocjacji. Aravind Srinivas powiedział tylko, że jest zaskoczony pozwem i zapowiedział rozmowy na temat możliwego dzielenia się przychodami. – Perplexity dopuszcza się nadużywania własności intelektualnej, które szkodzi dziennikarzom, pisarzom, wydawcom i News Corp. – powiedział Robert Thomson, dyrektor generalny News Corp.