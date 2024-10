Nowy najbogatszy Chińczyk. Kim jest założyciel kontrowersyjnej aplikacji społecznościowej

- Piękna propozycja, idąca w duchu pragnień bardzo wielu z nas, wyrażanych przecież i z lewej, i z prawej, i ze środkowej strony – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do postulatu Władysława Kosiniaka-Kamysza, by w wyborach prezydenckich koalicja rządząca wystawiła jednego kandydata. Dodał, że „od kolegów z PSL” będzie chciał dowiedzieć się, co się stało.