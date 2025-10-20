Reklama

Zaskakujący wynik giełdowego eksperymentu z AI. Który bot najlepiej pomnożył kapitał?

Sześć systemów sztucznej inteligencji, każdy z portfelem 10 tys. dol. i wolna ręka w inwestowaniu – ten nietypowy eksperyment okazał się dużą wpadką OpenAI i Google. Ale jeden model wypracował 20 proc. zysku.

Publikacja: 20.10.2025 21:28

Konkurs Alpha Arena to w praktyce eksperyment, który ma pokazać, jak narzędzia sztucznej inteligencji sprawują się w roli giełdowego doradcy

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyniki osiągnęły różne modele AI w autonomicznym handlu kryptowalutami?
  • Co wywołało debatę na temat roli sztucznej inteligencji na rynkach finansowych?
  • Jakie są zagrożenia związane z wykorzystaniem AI na giełdach?

W konkursie zorganizowanym przez Alpha Arena chiński model DeepSeek V3.1 niespodziewanie zdeklasował faworytów – GPT-5 od OpenAI i Gemini od Google. Boty od amerykańskich gigantów wygenerowały dotkliwe straty na giełdzie kryptowalut, tymczasem DeepSeek powiększył zainwestowaną w takie aktywa kwotę o niemal 20 proc.

Tak zarabia chiński bot

Konkurs Alpha Arena, zorganizowany przez laboratorium badawcze AI nof1, to w praktyce eksperyment, który ma pokazać, jak narzędzia sztucznej inteligencji sprawują się w roli giełdowego doradcy. Test, który rozpoczął się 18 października, to pierwszy w historii „pojedynek giełdowych AI”. Zaprzęgnięto do niego sześć wiodących modeli AI, które mierzą się ze sobą w autonomicznym handlu kryptowalutami. Nie jest to symulacja – modele operują realnym kapitałem na zdecentralizowanej giełdzie Hyperliquid.

Każdy z systemów rozpoczął rywalizację z identycznym portfelem o wartości 10 tys. dol. oraz tymi samymi instrukcjami handlowymi, by zapewnić w pełni sprawiedliwe warunki startowe. I już w pierwszych dniach rywalizacji DeepSeek V3.1 wysunął się na pozycję zdecydowanego lidera. 20 października chiński bot powiększył początkową inwestycję do około 12 tys. dol. W tym samym czasie flagowe modele dwóch największych firm technologicznych świata, GPT-5 od OpenAI oraz Gemini od Google, poniosły znaczące straty. Wartość ich portfeli spadła do poziomu około 7 tys. dol. na każdy. Nieco lepiej zaprezentował się Grok – model AI Elona Muska plasuje się na drugim miejscu ze zwrotem przekraczającym 14 proc. Trzecią pozycję zajmuje z kolei Claude Sonnet 4.5. W rywalizacji uczestniczy też chiński Qwen3 Max.

Eksperci sukces DeepSeek tłumaczą tym, że model zajmował „pozycje długie” na głównych kryptowalutach, takich jak Bitcoin i Ethereum, „agresywnie wykorzystując dźwignię finansową na poziomie 10-15x we wszystkich swoich transakcjach”. Model ten wygenerował również ponad 800 dol. zysku z jednej dużej pozycji na kryptowalucie XRP.

Koniec giełdowych strategii?

Eksperyment już wywołał szeroką debatę na temat roli sztucznej inteligencji na rynkach finansowych. Głos zabrał m.in. Changpeng Zhao, współzałożyciel i były szef giełdy Binance. Na platformie X publicznie zakwestionował on długoterminową trwałość strategii handlowych stosowanych wspólnie przez wiele systemów AI. „Myślałem, że strategie handlowe działają najlepiej, gdy masz swoją unikalną strategię, która jest lepsza od innych i nikt inny jej nie posiada” – napisał Zhao.

Za sprawą AI najwyraźniej to jednak nie jest już aktualne twierdzenie. Z drugiej strony eksperci zwracają uwagę, że, jeśli zbyt wielu uczestników rynku zacznie korzystać z tych samych sygnałów generowanych przez AI, ich „zsynchronizowany handel” może w rzeczywistości zniwelować potencjalne zyski i znacząco zwiększyć zmienność rynkową.

Zhao ostrzega też przed innym zjawiskiem. Jego zdaniem, jeśli wystarczająco liczna grupa użytkowników zastosuje tę samą strategię, ich zbiorowa siła nabywcza może doprowadzić do powstania „samospełniających się ruchów na rynku, sztucznie windując lub obniżając ceny aktywów”.

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google AI OpenAI

W konkursie zorganizowanym przez Alpha Arena chiński model DeepSeek V3.1 niespodziewanie zdeklasował faworytów – GPT-5 od OpenAI i Gemini od Google. Boty od amerykańskich gigantów wygenerowały dotkliwe straty na giełdzie kryptowalut, tymczasem DeepSeek powiększył zainwestowaną w takie aktywa kwotę o niemal 20 proc.

Tak zarabia chiński bot

