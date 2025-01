Chiny uderzają w USA przed inauguracją Donalda Trumpa. To już wojna technologiczna

Chiny nie podały jednak, kiedy ograniczenia miałyby wejść w życie. - Najnowsza propozycja może być kartą przetargową przed drugą kadencją Trumpa, tłumaczy CNN Liz Lee, zastępca dyrektora w Counterpoint Research. Jeśli zakaz lub ograniczenie zostaną wdrożone, mogą znacznie wzmocnić dominację Chin w ekosystemie akumulatorów, zwłaszcza w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Może to być też problem dla zachodnich producentów litu, którzy chcą wykorzystać chińską technologię – stwierdziła.

Z kolei Adam Webb, szef działu surowców do akumulatorów w firmie doradczej Benchmark Mineral Intelligence, powiedział agencji Reuters, że plan Chin pomoże temu krajowi zachować „70 proc. kontrolę” nad globalnym przetwarzaniem litu, a 90 proc. nad przetwórstwem. - Planowany ruch ma na celu utrzymanie wysokiego udziału w rynku i zabezpieczenie produkcji chemikaliów litowych dla krajowych łańcuchów dostaw akumulatorów w Chinach – wyjaśnił.

Kluczowy, ale trudny rynek tzw. metali ziem rzadkich

Chiny dominują w światowym przemyśle materiałów takich jak gal – miękki metal powszechnie używany do produkcji związków, z których można wytwarzać chipy do telefonów komórkowych i komunikacji satelitarnej oraz lit, który jest wszechobecny w życiu codziennym, ponieważ służy do produkcji baterii do wszystkiego od smartfonów i laptopów po pojazdy elektryczne.

Podczas gdy np. iPhone potrzebuje tylko niewielkiej ilości litu, przeciętna bateria pojazdu elektrycznego potrzebuje go około ośmiu kilogramów. Dlatego wszelkie nowe ograniczenia w technologii ekstrakcji litu mogą być szczególnie ważne w obliczu rosnącego światowego popytu na samochody elektryczne. A popyt na lit gwałtownie rośnie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna twierdzi, że świat jest na dobrej drodze do zaspokojenia jedynie 50 proc. zapotrzebowania na ten pierwiastek do 2035 roku.

Oczekuje się, że światowy popyt na akumulatory litowo-jonowe wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat, szacował McKinsey w 2023 r. Liczba potrzebnych gigawatogodzin energii wzrośnie w tym zakresie z około 700 w 2022 r. do około 4700 do 2030 r.