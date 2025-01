To miejsce to szklana kula technologii. Oto co szykują nam światowe koncerny

Ruszają największe targi elektroniki użytkowej CES 2025 w Las Vegas. Giganci technologii i innowatorzy pokażą, jakie rozwiązania, poza AI, mogą podbić świat. W tym gronie są i Polacy.



Aktualizacja: 05.01.2025 16:20 Publikacja: 05.01.2025 14:54