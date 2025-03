Ujawnili, że pracują nad następcą Concorde’a. O tej firmie mówi się „Boeing-killer”

Według Wu i jego współpracowników samolot wymagałby systemu fly-by-wire zasilanego sztuczną inteligencją, aby radzić sobie z „ekstremalną nieliniowością aerodynamiczną i przeciwdziałać utracie stabilności przy dużych kątach ślizgu bocznego”. Ponadto projekt obejmuje kilka kluczowych regulacji, takich jak ruchomy układ paliwowy, który dynamicznie przesuwa paliwo między siedmioma zbiornikami, aby zachować równowagę i zoptymalizować środek ciężkości podczas lotu.

Chiny mają konkurentów w lotach naddźwiękowych

Jak podaje „South China Morning Post”, w ambitnym harmonogramie ujawnionym w zeszłym roku Comac przedstawił swoje plany dotyczące kilku kluczowych projektów. To m.in. wprowadzenie na rynek dwukadłubowego C929, który będzie rywalem Boeinga 787 do 2027 r., 400-miejscowego C939, konkurenta Boeinga 777X do 2039 r., zaś C949 wszedłby do służby do 2049 r., aby uczcić setną rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

Projekt C949 nie jest jedyny na świecie. Prace nad podobnymi projektami, zakładającymi rozwijanie prędkości zbliżonych do Concorde’a, prowadzi kilka organizacji i firm takich jak NASA z projektem X-59 QueSST czy Boom Supersonic z Overture,

Maszyna Overture Boom Supersonic, zwana też Concorde 2.0, początkowo ma zabierać najbogatszych klientów. Prezes firmy Blake Scholl tak to tłumaczy: – Pasażerskie odrzutowce najwięcej przychodów uzyskują dzięki klasie biznes w przedniej części kabiny. My bierzemy ten przód samolotu i sprawimy, że poleci bardzo szybko. Szybszy ma być Hyper Sting, osiągając 4 tys. km/h. Zabierze też więcej pasażerów – od 130 do 170. To maszyna, którą projektuje z kolei hiszpański inżynier Oscar Viñals.