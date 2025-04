Deepseek i inne chińskie boty AI posłuszne władzy. Przyłapane na kłamstwach i cenzurze

Analitycy zauważają, że to właśnie kwestie polityczne są najbardziej wrażliwe, chińskie modele sztucznej inteligencji są natomiast zdecydowanie mniej rygorystyczne w kwestii treści pornograficznych. Ponadto, jak podaje południowokoreańska agencja ds. ochrony danych (PIPC), chińskie modele zbierają dane o użytkownikach i przekazują dalej. PIPC wskazuje, że w przypadku DeepSeek trafiają one do Chin.