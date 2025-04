Superkomputer za 200 mld dol. i zasilany przez dziewięć reaktorów. Nadchodzą giganci

Superkomputery AI, które w przyszłości będą w stanie w ciągu paru chwil projektować nowe leki, to niewątpliwie technologiczny przełom. Stworzenie takich systemów wiąże się jednak z kosztami i to potężnymi. Eksperci sądzą, że ich dużą częścią będziemy musieli zmierzyć się jeszcze w tej dekadzie.

Dlaczego rosną koszty i potrzeby AI oraz superkomputerów?

A tempo wzrostu tych kosztów infrastrukturalnych, na cele trenowania i zasilania AI, rośnie zawrotnie. Między 2019 a 2025 r. koszty sprzętu i zużycia energii w wiodących centrach danych AI podwajały się co roku. Jeśli ta wykładnicza tendencja się utrzyma, w 2030 r. pojedynczy superkomputer AI może mieścić aż dwa miliony chipów, kosztować obłędne 200 mld dol., a do tego zużywać aż 9 gigawatów mocy. To tyle, ile generuje dziewięć reaktorów jądrowych! Taka moc mogłaby zasilić w prąd od 7 do 9 mln domów.

Choć efektywność energetyczna centrów danych rośnie (zwiększyła się ona 1,34 razy w skali roku w latach 2019-2025), to i tak nie wystarcza, by powstrzymać lawinowy wzrost zapotrzebowania na energię. Ta, w ciągu ostatnich sześciu lat rosła bowiem dwa razy szybciej. Już teraz najpotężniejszy superkomputer AI, Colossus od xAI, zbudowany w 214 dni (kosztem 7 mld dol.), zużywa 300 megawatów energii (równa się to zapotrzebowaniu 250 tys. gospodarstw domowych). A ten trend będzie tylko przybierał na sile. W dodatku koszty rozwoju mają nie tylko związek z chipami i energią. Do tego dochodzą kwestie odbijające na środowisku – centra danych zużywają bowiem olbrzymie ilości wody i zajmują rozległe tereny, obciążając lokalne ekosystemy.