To będzie bitwa gigantów. Ten nowy smartfon ma mocno uderzyć w iPhone'y Apple'a

Samsung Unpacked to zaplanowana na 12 maja impreza, na której największy producent smartfonów chce zaskoczyć klientów. Szczegóły premiery trzymane są w tajemnicy, ale z przecieków wynika, że gwiazdą wieczoru będzie kolejna odsłona topowej serii Galaxy S – model S25 Edge.

Jak będzie wyglądał nowy model z serii Galaxy S?

Wedle dotychczasowych doniesień powinniśmy spodziewać się raczej ewolucji niż rewolucji. Co prawda nowy smartfon ma łączyć kompaktowy, elegancki design, z potężnymi możliwościami Galaxy AI. Właśnie jeszcze mocniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji ma być wyróżnikiem tego sprzętu. Firma podała, że AI pomoże przekształcić aparat w „inteligentny obiektyw”, który ma potrafić „rozpoznawać to, co ważne, aby tworzyć nowe wspomnienia”.

Niestety, nie jest jeszcze jasne, czy oznacza to wdrożenie zupełnie nowego oprogramowania dla aparatu. Flagowiec Samsunga ma charakteryzować się nie tylko smuklejszą konstrukcją w porównaniu do standardowego modelu S25, ale właśnie też imponującym aparatem szerokokątnym o rozdzielczości 200 MP.

Atak Samsunga na pozycję Apple'a. S25 kontra iPhone 17

Konkretnych specyfikacji nie znamy, ale koncern rozpływa się w zachwytach – w komunikacie informuje, że nowy Galaxy S „nie tylko wyznacza nowy standard tego, co można osiągnąć za pomocą smartfona”, ale także ma „odblokować nową erę wzrostu dla przemysłu mobilnego”. Po tych sloganach ciężko ocenić, na ile S25 Edge będzie zagrożeniem dla pozycji rynkowej iPhone’ów. Tym bardziej, że Apple jest jeszcze przed swoją kluczową premierą.