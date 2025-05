Google kontroluje ok. 90 proc. globalnego rynku wyszukiwarek. Stopniowo tę gałąź podcinają chatboty – w kwietniu br. Google odnotował pierwszy w historii spadek liczby zapytań w przeglądarce Safari. Eddy Cue, wiceprezes Apple ds. usług, potwierdził wówczas, że to efekt rosnącej popularności narzędzi AI, które pozwalają internautom uzyskiwać odpowiedzi bezpośrednio w oknie chatu. Google ma więc problem, bo rozwijając chatbota (Gemini) i tryb AI Mode, bije w filar swojej działalności, jednak musi reagować na nowy trend. Problem w tym, że jak podaje Statcounter, w branży AI liderem Google już nie jest – tu króluje OpenAI ze swoim ChatGPT, który ma ponad 84 proc. rynku (Google Gemini posiada kilkuprocentowy udział).

I właśnie dlatego, jak mówi Ireneusz Piętowski, konsultant innowacji z firmy Brainwave, Google nie może pozwolić sobie na porzucenie obecnego modelu wyszukiwania. – Przynajmniej nie z dnia na dzień, bo na nim opiera się działalność tysięcy firm, a dla samego Google’a jest to główne źródło przychodów i fundament infrastruktury reklamowej – tłumaczy.

Co szykuje Google?

Mimo to rewolucyjna zmiana ruszyła. Parę tygodni temu Bloomberg ujawnił, że Google – wspólnie ze start-upami iAsk oraz Liner – testowo wdraża swój program AdSense for Search w chatbotach firm trzecich. Rozwiązanie umożliwia wyświetlanie reklam w czasie rzeczywistym w trakcie rozmów z takimi wirtualnymi asystentami. Ale koncern z Mountain View ma dalej idący plan. Trwają już testy w ramach AI Overviews (generowanych przez sztuczną inteligencję odpowiedziach, które wyświetlają się nad klasycznymi wynikami wyszukiwania w postaci linków – globalnie korzysta z tego już 1,5 mld osób). Zaraz ma nastąpić wdrożenie na szerszą skalę, choć na początku tylko dla odbiorców anglojęzycznych. Treści marketingowe pojawią się też (początkowo wyłącznie w USA) w nowym trybie wyszukiwania – AI Mode. A ten, w przeciwieństwie do klasycznego wyszukiwania, generuje dla każdego zapytania indywidualną stronę wyników z unikalnym interfejsem. To już nie jest lista dziesięciu niebieskich linków, lecz interaktywny panel informacji, który może zawierać odpowiedź wygenerowaną przez AI, pytania uzupełniające, pomocne linki do zewnętrznych źródeł, a także elementy wizualne, takie jak wideo, mapy, wykresy czy rekomendacje zakupowe. To właśnie w tym otoczeniu pojawi się nowy format reklamowy wpleciony w narrację AI.

Google robi ten ruch, bo, jak twierdzą analitycy, coraz więcej użytkowników rezygnuje z klasycznego wyszukiwania w sieci na rzecz rozmowy z chatbotami. Marcin Stypuła zauważa, że to wygodniejsze niż przeklikiwanie się przez dziesiątki stron internetowych. Nic dziwnego, że na reklamy i płatne linki w chatbotach zdecydują się zapewne i inni gracze – pracuje nad tym OpenAI (Sam Altman zatrudnił ekspertów od reklamy wywodzących się z czołowych koncernów technologicznych), Perplexity prowadzi testy „sponsorowanych pytań uzupełniających”, z reklamami w narzędziu Copilot eksperymentuje też Microsoft.

– Zasady gry zmieniają się w błyskawicznym tempie. Internauci coraz częściej zadowalają się gotową odpowiedzią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. To zła wiadomość dla firm, których model biznesowy opiera się na widoczności w internecie – twierdzi Stypuła. I zaznacza, że konieczna jest rewizja strategii.