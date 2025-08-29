Reklama

Tej grupie pracowników AI zagraża najbardziej. Zaskakujące wyniki badania rynku pracy

Niepokojący trend wyłania się z najnowszego raportu ekonomistów z Uniwersytetu Stanford. Sztuczna inteligencja najczęściej odbiera pracę osobom młodym, wkraczającym dopiero na rynek pracy. Bardziej doświadczeni pracownicy są narażeni w mniejszym stopniu.

Publikacja: 29.08.2025 09:33

Sztuczna inteligencja odbiera pracę głównie młodym ludziom. Starsi pracownicy radzą sobie lepiej

Sztuczna inteligencja odbiera pracę głównie młodym ludziom. Starsi pracownicy radzą sobie lepiej

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie grupy pracowników są najbardziej narażone na wpływ sztucznej inteligencji?
  • Jakie sektory zawodowe są najbardziej podatne na automatyzację z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
  • Jakie są różnice we wpływie AI na zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników?

Nowy raport Stanford Digital Economy Lab stwierdza, że na stanowiskach najbardziej narażonych na zastąpienie przez AI, w tym inżynierii oprogramowania i obsłudze klienta, zatrudnienie osób w wieku od 22 do 25 lat w ostatnim czasie znacznie spadło. Co zaskakujące, nie dotyczy to pracowników z dłuższym stażem.

Wpływ sztucznej inteligencji na zatrudnienie. Co wynika z raportu?

W raporcie Stanford Digital Economy Lab przeanalizowano zmiany, które zaszły na amerykańskim rynku pracy w zawodach narażonych na wpływ generatywnej sztucznej inteligencji od 2021 roku do lipca 2025 roku. Wykorzystano w tym celu dane od największego dostawcy oprogramowania płacowego w Stanach Zjednoczonych – ADP, które obejmowały 3,5–5 mln pracowników miesięcznie. Naukowcy dostrzegli kilka kluczowych zmian.

Przede wszystkim okazało się, że od końca 2022 roku, czyli od czasu powszechnego wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji pracownicy na wczesnym etapie kariery zawodowej, w wieku 22-25 lat w zawodach najbardziej narażonych na działanie sztucznej inteligencji, takich jak inżynieria oprogramowania czy obsługa klienta, doświadczyli 13-procentowego spadku zatrudnienia w porównaniu z rówieśnikami na stanowiskach, na które AI ma najsłabszy wpływ. Zatrudnienie w mniej narażonych dziedzinach oraz w przypadku bardziej doświadczonych pracowników powyżej 30. roku życia w tych samych zawodach wzrosło lub pozostało stabilne.

Czytaj więcej

Wśród przyszłościowych i już często poszukiwanych specjalizacji w IT eksperci wskazują te związane z
IT
Nowa mapa pracy i zarobków w polskim IT. Ci specjaliści są rozchwytywani
Reklama
Reklama

Nieproporcjonalny wpływ AI na pracowników. Pensje pozostają bez zmian

Z analizy ekonomistów z Uniwersytetu Stanford wynika również, że spadki zatrudnienia dotyczą głównie zawodów, w których sztuczna inteligencja w większej mierze automatyzuje pracę ludzi niż tam, gdzie tylko ją wspiera. Zdaniem naukowców badania dostarczają dowodów na to, że rewolucja AI zaczyna mieć znaczący i nieproporcjonalny wpływ na pracowników. Najłatwiej zastąpić nią pracowników pierwszego szczebla amerykańskiego rynku pracy, podczas gdy ich starsi koledzy utrzymują się na stanowiskach lub awansują.

Wpływ sztucznej inteligencji widoczny jest przede wszystkim w odniesieniu do zatrudnienia, a nie wynagrodzeń. Jak pokazuje raport, płace w zawodach wykorzystujących AI na przestrzeni ostatnich trzech lat utrzymują się na podobnym poziomie.

Czytaj więcej

Wśród analityków głośno mówi się już o „śmierci oprogramowania”. Winnym ma być AI
Globalne Interesy
Sztuczna inteligencja niszczy własnych twórców? Dolina Krzemowa w panice

Kiedy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla pracowników? Jak sobie z tym radzić?

Analiza amerykańskiego rynku pracy potwierdza, że zadania wykonywane automatycznie, możliwe do wytrenowania są łatwiejsze do przejęcia przez sztuczną inteligencję, a często właśnie takie czynności wykonują młodzi pracownicy wkraczający dopiero na ścieżkę kariery zawodowej. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie pracy nadal stanowią cenną wartość i pozwalają utrzymać starszym pracownikom miejsca pracy, nawet w zawodach najbardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji.

Naukowcy opracowując dane wzięli pod uwagę czynniki mogące mieć wpływ na wyniki. Podobne wzorce zaobserwowano po wyłączeniu zawodów z sektora technologicznego i stanowisk, w których można pracować zdalnie. Rozbieżności wyraźnie nasiliły się po 2022 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy AI

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie grupy pracowników są najbardziej narażone na wpływ sztucznej inteligencji?
  • Jakie sektory zawodowe są najbardziej podatne na automatyzację z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?
  • Jakie są różnice we wpływie AI na zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników?

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
YouTube użył sztucznej inteligencji do modyfikacji jakości wybranych krótkich materiałów filmowych
Technologie
YouTube pozwolił AI edytować wybrane filmy użytkowników. Zgodę twórców pominięto
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Naukowcy z Singapuru chcą zrewolucjonizować sztuczną inteligencję. Na zdjęciu symbol tego małago, ac
Technologie
Rewolucja w AI? Mały bot inspirowany mózgiem zdeklasował gigantów
Chemia kwantowa ma na celu wykorzystanie mocy komputerów kwantowych do symulacji oddziaływań elektro
Technologie
Przełom w medycynie. Kwanty i superkomputery przyspieszą odkrycia o dekady
Za dwa lata AI stanie się „wszechmocna"? Takie prognozy można znaleźć w raporcie „AI 2027"
Technologie
AI doomerzy ostrzegają: Sztuczna inteligencja nas zniszczy. I podają datę
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prywatne rozmowy z Grokiem od firmy Elona Muska można znaleźć za pomocą wyszukiwarki Google
Technologie
Poważny incydent z chatbotem AI od Elona Muska. „Katastrofa prywatności"
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie