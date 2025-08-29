Tej grupie pracowników AI zagraża najbardziej. Zaskakujące wyniki badania rynku pracy

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie grupy pracowników są najbardziej narażone na wpływ sztucznej inteligencji?

Jakie sektory zawodowe są najbardziej podatne na automatyzację z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

Jakie są różnice we wpływie AI na zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników?

Nowy raport Stanford Digital Economy Lab stwierdza, że na stanowiskach najbardziej narażonych na zastąpienie przez AI, w tym inżynierii oprogramowania i obsłudze klienta, zatrudnienie osób w wieku od 22 do 25 lat w ostatnim czasie znacznie spadło. Co zaskakujące, nie dotyczy to pracowników z dłuższym stażem.

Reklama Reklama

Wpływ sztucznej inteligencji na zatrudnienie. Co wynika z raportu?

W raporcie Stanford Digital Economy Lab przeanalizowano zmiany, które zaszły na amerykańskim rynku pracy w zawodach narażonych na wpływ generatywnej sztucznej inteligencji od 2021 roku do lipca 2025 roku. Wykorzystano w tym celu dane od największego dostawcy oprogramowania płacowego w Stanach Zjednoczonych – ADP, które obejmowały 3,5–5 mln pracowników miesięcznie. Naukowcy dostrzegli kilka kluczowych zmian.

Przede wszystkim okazało się, że od końca 2022 roku, czyli od czasu powszechnego wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji pracownicy na wczesnym etapie kariery zawodowej, w wieku 22-25 lat w zawodach najbardziej narażonych na działanie sztucznej inteligencji, takich jak inżynieria oprogramowania czy obsługa klienta, doświadczyli 13-procentowego spadku zatrudnienia w porównaniu z rówieśnikami na stanowiskach, na które AI ma najsłabszy wpływ. Zatrudnienie w mniej narażonych dziedzinach oraz w przypadku bardziej doświadczonych pracowników powyżej 30. roku życia w tych samych zawodach wzrosło lub pozostało stabilne.