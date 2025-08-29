Tej grupie pracowników AI zagraża najbardziej. Zaskakujące wyniki badania rynku pracy

Aktualizacja: 29.08.2025 09:52 Publikacja: 29.08.2025 09:33
Sztuczna inteligencja odbiera pracę głównie młodym ludziom. Starsi pracownicy radzą sobie lepiej
Foto: Adobe Stock
Nowy raport Stanford Digital Economy Lab stwierdza, że na stanowiskach najbardziej narażonych na zastąpienie przez AI, w tym inżynierii oprogramowania i obsłudze klienta, zatrudnienie osób w wieku od 22 do 25 lat w ostatnim czasie znacznie spadło. Co zaskakujące, nie dotyczy to pracowników z dłuższym stażem.
W raporcie Stanford Digital Economy Lab przeanalizowano zmiany, które zaszły na amerykańskim rynku pracy w zawodach narażonych na wpływ generatywnej sztucznej inteligencji od 2021 roku do lipca 2025 roku. Wykorzystano w tym celu dane od największego dostawcy oprogramowania płacowego w Stanach Zjednoczonych – ADP, które obejmowały 3,5–5 mln pracowników miesięcznie. Naukowcy dostrzegli kilka kluczowych zmian.
Przede wszystkim okazało się, że od końca 2022 roku, czyli od czasu powszechnego wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji pracownicy na wczesnym etapie kariery zawodowej, w wieku 22-25 lat w zawodach najbardziej narażonych na działanie sztucznej inteligencji, takich jak inżynieria oprogramowania czy obsługa klienta, doświadczyli 13-procentowego spadku zatrudnienia w porównaniu z rówieśnikami na stanowiskach, na które AI ma najsłabszy wpływ. Zatrudnienie w mniej narażonych dziedzinach oraz w przypadku bardziej doświadczonych pracowników powyżej 30. roku życia w tych samych zawodach wzrosło lub pozostało stabilne.
Z analizy ekonomistów z Uniwersytetu Stanford wynika również, że spadki zatrudnienia dotyczą głównie zawodów, w których sztuczna inteligencja w większej mierze automatyzuje pracę ludzi niż tam, gdzie tylko ją wspiera. Zdaniem naukowców badania dostarczają dowodów na to, że rewolucja AI zaczyna mieć znaczący i nieproporcjonalny wpływ na pracowników. Najłatwiej zastąpić nią pracowników pierwszego szczebla amerykańskiego rynku pracy, podczas gdy ich starsi koledzy utrzymują się na stanowiskach lub awansują.
Wpływ sztucznej inteligencji widoczny jest przede wszystkim w odniesieniu do zatrudnienia, a nie wynagrodzeń. Jak pokazuje raport, płace w zawodach wykorzystujących AI na przestrzeni ostatnich trzech lat utrzymują się na podobnym poziomie.
Analiza amerykańskiego rynku pracy potwierdza, że zadania wykonywane automatycznie, możliwe do wytrenowania są łatwiejsze do przejęcia przez sztuczną inteligencję, a często właśnie takie czynności wykonują młodzi pracownicy wkraczający dopiero na ścieżkę kariery zawodowej. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie pracy nadal stanowią cenną wartość i pozwalają utrzymać starszym pracownikom miejsca pracy, nawet w zawodach najbardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji.
Naukowcy opracowując dane wzięli pod uwagę czynniki mogące mieć wpływ na wyniki. Podobne wzorce zaobserwowano po wyłączeniu zawodów z sektora technologicznego i stanowisk, w których można pracować zdalnie. Rozbieżności wyraźnie nasiliły się po 2022 r.
Źródło: rp.pl
