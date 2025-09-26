Bitwa gigantów o dominację w AI. Elon Musk pozywa za „kradzież” pracowników i kodu

Aktualizacja: 26.09.2025 13:02 Publikacja: 26.09.2025 11:43
Elon Musk toczy bezwzględną walkę o przyszłościowy rynek sztucznej inteligencji. Tu nie ma miejsca na pokojowe gestyPadają mocne oskarżenia
Foto: Bloomberg
Start-up sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI, oskarżył konkurencyjne OpenAI o kradzież tajemnic handlowych. To najnowszy element prawnej wojny Muska z jego byłym partnerem biznesowym Samem Altmanem (razem zakładali OpenAI, ale Musk się wycofał z projektu).
W pozwie złożonym w federalnym sądzie w Kalifornii xAI zarzuca OpenAI stosowanie „głęboko niepokojącego wzorca” polegającego na podkupywaniu byłych pracowników xAI, aby uzyskać dostęp do tajemnic handlowych związanych z chatbotem Grok. Firma twierdzi, że OpenAI próbuje zdobyć nieuczciwą przewagę w wyścigu o rozwój technologii AI.
„OpenAI celowo rekrutuje osoby posiadające wiedzę na temat kluczowych technologii i planów biznesowych xAI, w tym kodu źródłowego i przewag operacyjnych w zakresie uruchamiania centrów danych, a następnie nakłania tych pracowników do łamania umów poufności i innych zobowiązań wobec xAI nielegalnymi metodami” – czytamy w pozwie.
Jak pisze „The Guardian”, Musk i xAI w ostatnich latach złożyli wiele pozwów przeciwko OpenAI, co wpisuje się w długoletni spór między Altmanem a Muskiem. Relacje obu stron stały się coraz bardziej wrogie w miarę, jak Altman i OpenAI zyskiwali potężną pozycję w branży po premierze rewolucyjnego modelu ChatGPT, a Musk wcześniej próbował zablokować plany start-upu dotyczące przekształcenia się w firmę nastawioną na zysk.
Czytaj więcej
ChatGPT to dopiero początek. OpenAI wchodzi w robotykę, kompletując zespół badaczy od humanoidów....
Teraz xAI twierdzi, że odkryło kampanię mającą na celu osłabienie firmy podczas dochodzenia w sprawie kradzieży tajemnic handlowych przez byłego inżyniera Xuechena Li. Został on oskarżony o przeniesienie poufnych informacji do OpenAI w odrębnym pozwie. Według skargi OpenAI zatrudniło nie tylko Li, ale także byłego inżyniera firmy Jimmy’ego Fraiture’a oraz niewskazanego z nazwiska dyrektora finansowego, aby zdobyć tajemnice handlowe xAI.
W pozwie znalazł się także zrzut ekranu e-maila wysłanego w lipcu przez prawnika Muska i xAI, Alexa Spiro, do byłego menedżera xAI. Spiro oskarżył go o złamanie zobowiązań poufności. Pracownik, którego nazwisko zamazano w dokumencie, odpowiedział w sposób wyjątkowo wulgarny – podaje „The Guardian”.
Zanim Musk stał się prawnym przeciwnikiem OpenAI, współtworzył firmę z Altmanem w 2015 r., a następnie odszedł w 2018 r. po nieudanej próbie przejęcia kontroli. Musk oskarżył Altmana o złamanie „umowy założycielskiej”, zgodnie z którą OpenAI miało działać dla dobra ludzkości. Twierdzi, że zwrot ku partnerstwu z Microsoftem i nastawieniu na zysk stoi w sprzeczności z tymi zasadami. OpenAI i Altman odpowiadają, że Musk wcześniej popierał model for-profit i teraz działa z zazdrości.
Musk, który sam uwikłany jest w liczne procesy sądowe, zarówno jako powód, jak i pozwany, pozwał także w ubiegłym miesiącu OpenAI i Apple, zarzucając im praktyki antykonkurencyjne oraz faworyzowanie ChatGPT w sklepie z aplikacjami Apple. W pozwie stwierdzono, że rywale Muska „spiskowali, by zmonopolizować rynki smartfonów i generatywnych chatbotów AI”.
Czytaj więcej
Bawicie się w politykę? - pyta multimiliarder i zapowiada pozew przeciwko Apple, które nie umieśc...
Altman w odpowiedzi napisał na platformie X (należącej do Muska): „To zdumiewające oskarżenie, biorąc pod uwagę, co słyszałem o tym, jak Elon manipuluje X, by działało na korzyść jego firm, a na szkodę konkurentów i osób, których nie lubi”.
Nowy pozew xAI wpisuje się w zaciętą walkę o talenty AI w Dolinie Krzemowej i zdobywanie udziałów w wartym grube miliardy dolarów, gwałtownie rosnącym rynku. Firmy takie jak Meta wydają ogromne sumy na rekrutację badaczy i menedżerów AI, licząc, że da im to przewagę w wyścigu o stworzenie coraz bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Start-up sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI, oskarżył konkurencyjne OpenAI o kradzież tajemnic handlowych. To najnowszy element prawnej wojny Muska z jego byłym partnerem biznesowym Samem Altmanem (razem zakładali OpenAI, ale Musk się wycofał z projektu).
W pozwie złożonym w federalnym sądzie w Kalifornii xAI zarzuca OpenAI stosowanie „głęboko niepokojącego wzorca” polegającego na podkupywaniu byłych pracowników xAI, aby uzyskać dostęp do tajemnic handlowych związanych z chatbotem Grok. Firma twierdzi, że OpenAI próbuje zdobyć nieuczciwą przewagę w wyścigu o rozwój technologii AI.
Najbogatszy człowiek świata nie zwalnia tempa – jego firma xAI ogłosiła projekt Macrohard, którego celem jest tw...
Najwięcej warta firma technologiczna na świecie inwestuje w ElevenLabs, start-up rozwijający technologię głosu o...
Rośnie zainteresowanie nową platformą zakupową KakoBuy. Wyszukiwarka Google odnotowała 750-proc. wzrost zapytań...
Nvidia rzuca koło ratunkowe Intelowi, inwestując 5 mld dol. To strategiczne posunięcie, które może na zawsze zmi...
Już w 2028 roku na Księżycu ma ruszyć wydobycie helu-3 – gazu, który może przyspieszyć rozwój komputerów kwantow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas