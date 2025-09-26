USA przejmują TikToka. Algorytm pod kontrolą Amerykanów

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kroki podjęto w związku z amerykańską sprzedażą TikToka?

Dlaczego dekret Donalda Trumpa jest istotny dla bezpieczeństwa narodowego USA?

Jaka jest szacowana wartość TikToka po sprzedaży amerykańskich aktywów?

Prezydent Donald Trump podpisał dekret wykonawczy. Ogłosił, że jego plan sprzedaży amerykańskich operacji chińskiego TikToka inwestorom z USA i innych krajów spełnia wymogi bezpieczeństwa narodowego przewidziane w ustawie z 2024 r.

Nowa amerykańska spółka zostanie wyceniona na około 14 miliardów dolarów – poinformował z kolei wiceprezydent JD Vance, co oznacza, że wartość popularnej aplikacji wideo jest niższa, niż szacowała część analityków.

Trump jednocześnie odroczył do 20 stycznia egzekwowanie ustawy, która zakazuje aplikacji, jeśli jej chińscy właściciele jej nie sprzedadzą. Czas ten ma umożliwić wyodrębnienie amerykańskich aktywów TikToka z globalnej platformy, pozyskanie inwestorów w USA i za granicą oraz uzyskanie zgody chińskiego rządu – informuje agencja Reuters.

Trump: Jest aprobata Xi Jinpinga

Publikacja dekretu pokazuje, że Trump poczynił postępy w procesie sprzedaży amerykańskich aktywów TikToka, ale nadal pozostaje wiele niewiadomych, m.in. to, jak nowa spółka będzie korzystać z najważniejszego atutu aplikacji – algorytmu rekomendacji.