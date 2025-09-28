Reklama

Koniec darmowego ChatGPT? Nadchodzi czas reklam

OpenAI szykuje się do zmiany popularnego chatbota, chcą przekształcić ChatGPT w potężną machinę biznesową. Będzie zarabiać na promowaniu marek. To początek ery monetyzacji sztucznej inteligencji.

Publikacja: 28.09.2025 14:57

Głównym wehikułem monetyzacji ChtGPT mają stać się reklamy

Głównym wehikułem monetyzacji ChtGPT mają stać się reklamy

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany planuje OpenAI w kontekście monetyzacji ChatGPT?
  • Jak obecność reklam może zmienić krajobraz rynku digital marketingu?

Firma kierowana przez Sama Altmana rozpoczęła poszukiwania menedżerów od reklamy, ruszyła też z budową zaplecza technologicznego, które pozwoli markom docierać do 700 mln użytkowników ChatGPT. Jak podał serwis The Verge, sygnały płynące z firmy wskazują jednoznacznie, że era, w której ChatGPT był postrzegany głównie jako rewolucyjne narzędzie technologiczne, dobiega końca, a nadszedł czas, aby ta rewolucja zaczęła na siebie zarabiać na masową skalę.

Jak OpenAI zmieni rynek reklamy?

Głównym wehikułem monetyzacji mają stać się reklamy. To ruch, który może na stałe zmienić krajobraz rynku reklamy cyfrowej, rzucając wyzwanie dotychczasowym hegemonom. Kluczową postacią w tej transformacji jest Fidji Simo, która niedawno objęła w OpenAI stanowisko szefowej działu aplikacji – mająca za sobą doświadczenie na najwyższych stanowiskach w Instacart i Facebooku, otrzymała jasne zadanie: znalezienie sposobu na przełożenie gigantycznej popularności chatbota na miliardowe zyski. Jak donoszą źródła bliskie firmie, Simo prowadzi intensywne rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko szefa nowego działu, którego głównym celem będzie wdrożenie reklam w chatbocie. Osoba ta ma raportować bezpośrednio do niej i nadzorować wszystkie działania monetyzacyjne, włączając w to istniejące już subskrypcje. Fakt, że OpenAI poszukuje do tego zadania doświadczonych menedżerów, w tym byłych współpracowników Simo z Facebooka, świadczy o tym, jak poważnie firma traktuje swoje reklamowe ambicje. Nie chodzi o eksperyment, lecz o budowę profesjonalnego i wysoce dochodowego ramienia biznesowego.

„Monetyzacja darmowych użytkowników”

Strategiczne decyzje na szczycie idą w parze z konkretnymi działaniami na poziomie operacyjnym. OpenAI opublikowało niedawno ogłoszenie o pracę na stanowisko Growth Paid Marketing Platform Engineer, a analiza opisu tego stanowiska nie pozostawia złudzeń co do kierunku, w jakim zmierza firma. Nowy zespół ma za zadanie zbudować wewnętrzną platformę do marketingu płatnego od podstaw. W zakresie obowiązków wymieniono m.in. tworzenie narzędzi do zarządzania kampaniami, integrację z głównymi platformami reklamowymi, budowę systemów do analityki i atrybucji w czasie rzeczywistym oraz wdrażanie mechanizmów do testowania i optymalizacji wydatków. Mówiąc wprost, OpenAI tworzy fundamenty pod własną infrastrukturę MarTech, która zautomatyzuje i zwiększy efektywność inwestycji marketingowych. Spekuluje się, że nowy system reklamowy mógłby działać w rewolucyjny sposób: marka określałaby swoje cele, a ChatGPT autonomicznie planowałby, kupował i mierzył efektywność całej kampanii.

Spekuluje się, iż celem Altmana jest „monetyzacja darmowych użytkowników za pomocą reklam” i to jeszcze do 2026 r.

Źródło: rp.pl

reklama ChatGPT OpenAI

