Koniec darmowego ChatGPT? Nadchodzi czas reklam

Firma kierowana przez Sama Altmana rozpoczęła poszukiwania menedżerów od reklamy, ruszyła też z budową zaplecza technologicznego, które pozwoli markom docierać do 700 mln użytkowników ChatGPT. Jak podał serwis The Verge, sygnały płynące z firmy wskazują jednoznacznie, że era, w której ChatGPT był postrzegany głównie jako rewolucyjne narzędzie technologiczne, dobiega końca, a nadszedł czas, aby ta rewolucja zaczęła na siebie zarabiać na masową skalę.

Jak OpenAI zmieni rynek reklamy?

Głównym wehikułem monetyzacji mają stać się reklamy. To ruch, który może na stałe zmienić krajobraz rynku reklamy cyfrowej, rzucając wyzwanie dotychczasowym hegemonom. Kluczową postacią w tej transformacji jest Fidji Simo, która niedawno objęła w OpenAI stanowisko szefowej działu aplikacji – mająca za sobą doświadczenie na najwyższych stanowiskach w Instacart i Facebooku, otrzymała jasne zadanie: znalezienie sposobu na przełożenie gigantycznej popularności chatbota na miliardowe zyski. Jak donoszą źródła bliskie firmie, Simo prowadzi intensywne rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko szefa nowego działu, którego głównym celem będzie wdrożenie reklam w chatbocie. Osoba ta ma raportować bezpośrednio do niej i nadzorować wszystkie działania monetyzacyjne, włączając w to istniejące już subskrypcje. Fakt, że OpenAI poszukuje do tego zadania doświadczonych menedżerów, w tym byłych współpracowników Simo z Facebooka, świadczy o tym, jak poważnie firma traktuje swoje reklamowe ambicje. Nie chodzi o eksperyment, lecz o budowę profesjonalnego i wysoce dochodowego ramienia biznesowego.