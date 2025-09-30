„AI zmieni każdą pracę”. Szef amerykańskiego giganta ostrzega przed rewolucją na rynku

Jednocześnie dodał, że w przypadku Walmartu zmiany te w większym stopniu dotykają pracy zdalnej niż pracy stacjonarnej. W związku z nimi radzi zadać sobie następujące pytanie: „Jak mogę wykorzystać swoją rolę, niezależnie od tego, czym się zajmuję, aby wdrożyć nowe narzędzia, wykorzystać je i sprawić, że wszystko będzie działało lepiej niż dotychczas?”.

Według dyrektora generalnego Walmartu wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od stanowiska, muszą być gotowi – w związku z rozwojem AI – dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. Na nim zaś najbardziej pożądanymi pracownikami są osoby potrafiące połączyć umiejętności miękkie z umiejętnościami technicznymi. Jako przykład podał menedżerów sklepów Walmart, którzy muszą skutecznie kontaktować się z ludźmi i to zarówno z klientami, jak i współpracownikami.

– Uważam, że umiejętności, które posiadamy jako ludzie, są cenne. Zawsze tak było i w przyszłości będzie to jeszcze bardziej widoczne – dodał w rozmowie z agencją AP.

Dyrektor generalny Walmart: „Będziemy stawiać ludzi przed ludźmi”

Walmart planuje na najbliższe trzy lata zamrozić zatrudnienie, które obecnie wynosi 2,1 miliona pracowników. Jednocześnie firma prognozuje wzrost przychodów, co ma być możliwe dzięki szerszemu wdrożeniu technologii AI, donosi „The Wall Street Journal”.

Zamrożenie zatrudnienia jako pierwsze dotknąć ma – jak przyznał McMillon w wywiadzie udzielonym AP – stanowisk biurowych. Walmart wprowadza bowiem przy takich zadaniach jak obsługa klienta i śledzenie łańcucha dostaw coraz więcej chatbotów i innych narzędzi opartych na AI. Z czasem przejmować one zresztą mają także wiele zadań pracowników sklepów i magazynów Walmart. Natomiast osoby, które pozostaną na swoich stanowiskach w tych miejscach, będą musiały być otwarte na nowe technologie, aby nie stracić pracy.