„AI zmieni każdą pracę”. Szef amerykańskiego giganta ostrzega przed rewolucją na rynku

Dyrektor generalny Walmartu opowiedział, w jaki sposób jego firma przygotowuje swoich pracowników na zmiany wywołane sztuczną inteligencją
Doug McMillon, dyrektor generalny Walmart, amerykańskiej sieci supermarketów, udzielił pod koniec września dwóch wywiadów – amerykańskiej agencji prasowej Associated Press (AP) oraz „The Wall Street Journal”. Opowiedział, w jaki sposób jego firma reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, a także jak planuje przygotować na nie swoich pracowników.
McMillon w wywiadzie dla agencji AP przyznał, że jego zdaniem aktualna sytuacja na rynku pracy jest stabilna, a rotacja pracowników spada. Widać mniejsze tempo zmian, które są łatwiejsze do opanowania. McMillon uważa, że pracownicy Walmartu otwarcie podchodzą do sztucznej inteligencji w kontekście przyszłości ich zatrudnienia. Widzą bowiem, że dzięki niej otrzymują nowe narzędzia, które usprawniają ich pracę. W efekcie mogą wykonywać mniej czynności.
Zapytany przez tę samą agencję o to, jakie stanowiska mogą zostać zlikwidowane, a jakie mogą powstać w związku z wprowadzeniem AI, McMillon odpowiedział: – Myślę, że nikt nie wie dokładnie, jak to się potoczy. Mam wrażenie, że praktycznie każda praca się zmieni.
Jednocześnie dodał, że w przypadku Walmartu zmiany te w większym stopniu dotykają pracy zdalnej niż pracy stacjonarnej. W związku z nimi radzi zadać sobie następujące pytanie: „Jak mogę wykorzystać swoją rolę, niezależnie od tego, czym się zajmuję, aby wdrożyć nowe narzędzia, wykorzystać je i sprawić, że wszystko będzie działało lepiej niż dotychczas?”.
Według dyrektora generalnego Walmartu wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od stanowiska, muszą być gotowi – w związku z rozwojem AI – dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. Na nim zaś najbardziej pożądanymi pracownikami są osoby potrafiące połączyć umiejętności miękkie z umiejętnościami technicznymi. Jako przykład podał menedżerów sklepów Walmart, którzy muszą skutecznie kontaktować się z ludźmi i to zarówno z klientami, jak i współpracownikami.
– Uważam, że umiejętności, które posiadamy jako ludzie, są cenne. Zawsze tak było i w przyszłości będzie to jeszcze bardziej widoczne – dodał w rozmowie z agencją AP.
Walmart planuje na najbliższe trzy lata zamrozić zatrudnienie, które obecnie wynosi 2,1 miliona pracowników. Jednocześnie firma prognozuje wzrost przychodów, co ma być możliwe dzięki szerszemu wdrożeniu technologii AI, donosi „The Wall Street Journal”.
Zamrożenie zatrudnienia jako pierwsze dotknąć ma – jak przyznał McMillon w wywiadzie udzielonym AP – stanowisk biurowych. Walmart wprowadza bowiem przy takich zadaniach jak obsługa klienta i śledzenie łańcucha dostaw coraz więcej chatbotów i innych narzędzi opartych na AI. Z czasem przejmować one zresztą mają także wiele zadań pracowników sklepów i magazynów Walmart. Natomiast osoby, które pozostaną na swoich stanowiskach w tych miejscach, będą musiały być otwarte na nowe technologie, aby nie stracić pracy.
Jednak niektóre umiejętności cenione w Walmart, zwłaszcza te w zakresie komunikacji z klientem, posiadają wyłącznie ludzie. W związku z tym, że klienci preferują kontakty z człowiekiem, „będziemy stawiać ludzi przed ludźmi” – powiedział dyrektor generalny firmy w rozmowie z „The Wall Street Journal”.
W obliczu sztucznej inteligencji zmieniającej rynek pracy, Walmart stara się określić umiejętności, które mogą być potrzebne w przyszłości zarówno jego pracownikom, jak i szerzej rozumianej sile roboczej. 25 września, jak donosi serwis AP, firma zorganizowała spotkanie ponad 300 ekspertów ds. środowiska pracy i przedstawicieli innych firm biorących udział w inicjatywie Umiejętności na pierwszym miejscu (Skills-First Workforce Initiative). Projekt ten ma na celu tworzenie i obsadzanie miejsc pracy w oparciu o umiejętności pracowników, a nie o to, czy ukończyli studia wyższe.
Walmart poinformował, że w przyszłym roku planuje wprowadzić własny program rozwoju umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji w ramach nowej współpracy z OpenAI, twórcą ChatGPT.
