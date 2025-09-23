Reklama

Jak pokolenie Z przetrwa rewolucję AI? Ekspert wskazuje zawody, które są „bezpieczne"

Sztuczna inteligencja przyczynia się do kryzysu w zatrudnianiu młodych ludzi, a wkrótce może doprowadzić do fali bezrobocia wśród pokolenia Z - ostrzega w wywiadzie dla „Fortune” Steve Preston, prezes i dyrektor generalny Goodwill.

Publikacja: 23.09.2025 19:55

Z powodu rozwoju sztucznej inteligencji przedstawicieli pokolenia Z może dotknąć fala bezrobocia

Z powodu rozwoju sztucznej inteligencji przedstawicieli pokolenia Z może dotknąć fala bezrobocia

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są prognozy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie pokolenia Z?
  • Dlaczego młodzi ludzie mogą mieć problemy z wejściem na rynek pracy?
  • Dlaczego umiejętności cyfrowe są uważane za kluczowe w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji?

Goodwill to amerykańska organizacja charytatywna założona na początku XX wieku. Oferuje szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz inne programy i usługi, których celem jest wsparcie w zatrudnieniu. Działalność organizacji opiera się na sieci sklepów z artykułami używanymi. Goodwill obecnie posiada ponad 650 centrów. W 2024 roku z jej usług w zakresie zatrudnienia skorzystało ponad 2 mln osób.

AI może przyczynić się do fali bezrobocia wśród młodych ludzi

- Przygotowujemy się na napływ bezrobotnych młodych ludzi — a także innych osób — spowodowany sztuczną inteligencją – przyznał Steve Preston, w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu serwisowi „Fortune”.

Ekspert dodał przy tym, że automatyzacja dotknie przede wszystkim stanowisk niskopłatnych i podstawowych. Jak wynika z jego obserwacji, w dużych organizacjach – w tym zwłaszcza w call center i na stanowiskach związanych ze sprzedażą – już mają miejsce znaczne zwolnienia spowodowane korzystaniem ze sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej

Jensen Huang, szef Nvidii, wierzy w przyszłość polskiego start-upu
Globalne Interesy
Nvidia inwestuje w najcenniejszy polski start-up. To partnerstwo ma zmienić AI
Reklama
Reklama

- Nie wiem, czy to będzie katastrofa, ale myślę, że zobaczymy znaczną redukcję zatrudnienia. Myślę, że szczególnie mocno dotknie to pracowników o niskich płacach – zaznaczył Preston.

Wśród tych ostatnich jest natomiast, jak przyznał, wielu studentów rozpoczynających karierę zawodową.

Młodzi ludzie, bez względu na wykształcenie, mogą mieć problem ze znalezieniem pracy

Wśród bezrobotnych, jak wynika z obserwacji Prestona, jest coraz więcej osób bez wyższego wykształcenia, a problem ten dotyczy przede wszystkim młodych mężczyzn. Jednak wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacji, także osoby posiadające dyplomy będą miały, zdaniem cytowanego eksperta, coraz większe trudności ze znalezieniem pierwszej pracy.

To natomiast będzie miało wpływ na stanowiska wyższego szczebla i to nie tylko dlatego, że AI może zastąpić pracowników na wielu stanowiskach średniego szczebla, ale także z powodu braku odpowiednich osób, które mogłyby te stanowiska objąć.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja może doprowadzić do 2030 roku do niespotykanego do tej pory poziomu bezrobocia
Technologie
AI może pozbawić pracy 99 proc. pracowników w 5 lat. „Nie ma planu B”

- Te stanowiska na poziomie podstawowym były miejscami, w których pracownicy uczyli się podstaw pracy – gdzie budowali podstawowe umiejętności, mieli możliwość korzystania z mentoringu i rozwijali się w organizacji – wyjaśnił prezes i dyrektor generalny Goodwill.

Reklama
Reklama

Tym samym sztuczna inteligencja pogłębi i tak już poważny problem nieprzygotowania do wejścia na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z spowodowany brakiem możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.

Umiejętności cyfrowe kluczowe w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji

Preston radzi młodym ludziom, aby w obliczu zmian na rynku pracy, nie dali się zagłuszyć sztucznej inteligencji, a zamiast tego – skorzystali z jej osiągnięć.

Wśród kluczowych umiejętności niezbędnych następnemu pokoleniu szukającemu pracy wymienia umiejętności cyfrowe. Zdaniem eksperta, ważne jest opanowanie narzędzi technologicznych rzeczywiście potrzebnych w pracy, takich jak Microsoft Excel czy Google Docs. Kolejny krok to natomiast korzystanie z narzędzi AI – ChatGPT czy Gemini.

- Coraz częściej, co nie jest zaskoczeniem, osoby biegle posługujące się narzędziami sztucznej inteligencji zaczynają wyprzedzać innych wkraczając na rynek – zaznaczył prezes i dyrektor generalny Goodwill.

Z kolei osobom z pokolenia Z, które nie planują kariery korporacyjnej, Preston sugeruje rozwój w kierunku czystych technologii. Aby pracować przy instalacji paneli słonecznych i konserwacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, nie trzeba posiadać dyplomu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Bezrobocie pokolenie Z

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są prognozy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie pokolenia Z?
  • Dlaczego młodzi ludzie mogą mieć problemy z wejściem na rynek pracy?
  • Dlaczego umiejętności cyfrowe są uważane za kluczowe w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Goodwill to amerykańska organizacja charytatywna założona na początku XX wieku. Oferuje szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz inne programy i usługi, których celem jest wsparcie w zatrudnieniu. Działalność organizacji opiera się na sieci sklepów z artykułami używanymi. Goodwill obecnie posiada ponad 650 centrów. W 2024 roku z jej usług w zakresie zatrudnienia skorzystało ponad 2 mln osób.

AI może przyczynić się do fali bezrobocia wśród młodych ludzi

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Boeing wyprodukuje co najmniej 185 maszyn F-47. Na zdjęciu wizja samolotu demonstrowana przez Boeing
Technologie
Przełomowy myśliwiec USA już w produkcji. Padła data pierwszego lotu F-47
Kreuger 100 to modułowy system neutralizacji dronów, który opiera się na nowatorskim podejściu: zami
Technologie
Z karabinka do dronów. Rewolucyjny szwedzki system ma być produkowany w Polsce
Vectis został zaprojektowany od podstaw jako autonomiczny „skrzydłowy” dla pilotowanych myśliwców pi
Technologie
Amerykanie ujawnili „niewidzialnego drona” – tak wygląda przyszłość pola walki
Wizja stworzenia lustrzanych bakterii, które mogłyby siać spustoszenie na niespotykaną dotąd skalę,
Technologie
Badacze stworzą „lustrzane życie”? Te organizmy mogą być katastrofą dla ludzkości
Ludzie są czterokrotnie bardziej skłonni do oszukiwania, gdy używają systemów AI
Technologie
„Najgorsze, co widziałem”. Naukowcy biją na alarm: AI wywołało kryzys uczciwości
Reklama
Reklama
e-Wydanie