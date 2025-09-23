Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie pokolenia Z?

Dlaczego młodzi ludzie mogą mieć problemy z wejściem na rynek pracy?

Dlaczego umiejętności cyfrowe są uważane za kluczowe w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji?

Goodwill to amerykańska organizacja charytatywna założona na początku XX wieku. Oferuje szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz inne programy i usługi, których celem jest wsparcie w zatrudnieniu. Działalność organizacji opiera się na sieci sklepów z artykułami używanymi. Goodwill obecnie posiada ponad 650 centrów. W 2024 roku z jej usług w zakresie zatrudnienia skorzystało ponad 2 mln osób.

AI może przyczynić się do fali bezrobocia wśród młodych ludzi

- Przygotowujemy się na napływ bezrobotnych młodych ludzi — a także innych osób — spowodowany sztuczną inteligencją – przyznał Steve Preston, w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu serwisowi „Fortune”.

Ekspert dodał przy tym, że automatyzacja dotknie przede wszystkim stanowisk niskopłatnych i podstawowych. Jak wynika z jego obserwacji, w dużych organizacjach – w tym zwłaszcza w call center i na stanowiskach związanych ze sprzedażą – już mają miejsce znaczne zwolnienia spowodowane korzystaniem ze sztucznej inteligencji.