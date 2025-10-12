Sztuczna inteligencja jak dotcomy? Eksperci ostrzegają przed bańką AI

Sztuczna inteligencja miała być motorem nowej rewolucji technologicznej – i rzeczywiście zmienia świat. Ale coraz częściej słychać ostrzeżenia, że tempo wzrostu inwestycji, wycen i oczekiwań wobec spółek AI zaczyna przypominać szaleństwo sprzed dwóch dekad – tuż przed pęknięciem bańki dotcomów. Bank Anglii, MFW i JP Morgan alarmują: „prawdopodobieństwo gwałtownej korekty rynkowej wzrosło.”

Wzrosty, które wymknęły się spod kontroli

Jeszcze trzy lata temu sztuczna inteligencja była obietnicą. Dziś – to obsesja rynków finansowych. Od debiutu ChatGPT w 2022 r. wartość OpenAI wzrosła z 30 mld dol. do niemal 500 mld. Rywal Anthropic potroił wycenę w pół roku – z 60 do 170 mld dol. Według danych Goldman Sachs, firmy powiązane z AI odpowiadają za ok. 80 proc. wzrostów indeksu S&P 500 w tym roku.

Symbol tej gorączki to Nvidia. Producent chipów, niezbędnych dla rozwoju sztucznej inteligencji, w rok zwiększył swoją kapitalizację o ponad 220 proc. – do ponad 4 bln dol. To dziś najdroższa spółka świata, droższa niż Amazon i Alphabet, spółka-matka Google, razem wzięte. Giełdowa „Wspaniała Siódemka” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) odpowiada już za ponad jedną trzecią indeksu S&P 500. Dla porównania, u szczytu bańki internetowej w 2000 r. największe firmy technologiczne stanowiły 15 proc. indeksu. Główny ekonomista Apollo Global Management Torsten Slok uważa, że boom AI może przewyższyć bańkę internetową, wskazując, że dziesięć największych firm w indeksie S&P 500 jest obecnie bardziej przewartościowanych względem fundamentów niż w szczycie ery dotcomów.

Podobieństwo do tamtej bańki widać też na innym polu. Firmy AI zawierają transakcje między sobą, podbijając wzajemnie swoje wyceny. Kupują także własne produkty i korzystają z finansowania dostawców, aby podtrzymać wzrost. – Jeszcze kilka miesięcy temu byłem zaskoczony, że nie widać oznak bańki. Teraz są aż nazbyt widoczne – przyznał James Anderson z firmy Baillie Gifford w rozmowie z „Financial Times”. – Skala i tempo wzrostu wycen OpenAI i Anthropic naprawdę mnie zaniepokoiły.