Rozczarowująca premiera gry „Frostpunk 2” wstrząsnęła giełdą. Co poszło nie tak?

Debiut gry 11 bit studios poniżej oczekiwań

Gra zadebiutowała 20 września w wersji na urządzenia PC. Peak w weekend sięgnął 35,5 tys. graczy i choć był o jedną piątą wyższy niż w przypadku pierwszej części, to oczekiwano jeszcze wyższego. Aktualnie średnia z ocen na Steamie to 71 proc. pozytywnych, czyli 12 pkt proc. mniej niż dostała w dniu premiery pierwsza część. Natomiast opinie recenzentów są mocno pozytywne, zbliżone do tych jakie zebrała pierwsza część gry.

- Premiera Frostpunka 2 okazała się oczywiście rozczarowująca względem oczekiwań rynkowych. Peak wyniósł 35,5 tys. gdzie konsensus rynkowy to było 50 tys. Podejrzewam, że gdyby nie spadające oceny to w niedzielę udałoby się zbliżyć do tej wartości. Nie pomogło również duże zainteresowanie mocno przecenionego FP1, który w sobotę zgromadził 23 tys. osób w szczycie na Steamie, odbierając trochę uwagi ze strony nowych graczy, którzy zastanawiali się czy na początek nie lepiej zapoznać się z pierwszą odsłoną gry – komentuje Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities. Dodaje, że relatywnie na tle premier z ubiegłego tygodnia takich jak God of War Ragnarok czy Final Fantasy XVI peak nie wyglądał źle, również przez cały weekend gra utrzymywała się w TOP5 rankingu sprzedaży na Steam.

- Jednakże zastane liczby implikują redukcję prognoz finansowych i nie ma się co dziwić spadkom, natomiast ich skala naszym zdaniem jest nadmierna i trudna do uzasadniania modelami wyceny, nawet przy sporo niższych założeniach – podsumowuje analityk. Z kolei Michał Wojciechowski z Ipopemy Securities podkreśla, że dużym zaskoczeniem były przeciętne oceny.

- Obecnie balansujemy przy poziomach 70 proc. pozytywów, co może mieć istotny wpływ na krzywą sprzedaży. Z raportu sprzedażowego wynika naszym zdaniem wartość płatności za game pass rzędu 5-8 mln dol., co jest poniżej naszych oczekiwań. Obecnie szacujemy sprzedaż Frostpunka 2 na 1,2 mln kopii w 12M czyli poniżej Frostpunk 1 (odpowiednio 1,4 mln). Po słabszej od oczekiwań premierze rynek jest też pewnie negatywnie nastawiony do potencjału sprzedaży The Alters którego debiut powinien być w najbliższych tygodniach (chyba że spółka zdecyduje o przesunięciu) – komentuje analityk Ipopemy.

-